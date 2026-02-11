إطلاق نار يطال دورية أمنية.. ماذا حصل؟

أعلنت في بيان، أنه "عند الساعة 13,30 من تاريخ 11-2-2026، وبناء على إشارة الاستئنافية في بشخص القاضي باسم ، وأثناء قيام إحدى دوريات بمهامها في بلدة - ، أقدم عدد من الأشخاص على محاولة اعتراض الدورية بالقوة والعمل على إطلاق سراح أحد الموقوفين، وأسفرت هذه الحادثة عن سقوط أحد المواطنين".





وإذ أسفت المديرية لـ"سقوط الضحية"، أكدت أن "الحادثة قيد التحقيق بإشراف العسكري، تمهيدا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه".





كذلك، أكدت أنها "ستبقى تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وتطبيق القانون، ضمن الأطر القانونية وتحت سقف القضاء المختص".