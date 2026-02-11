قبل أيام من رمضان.. ما واقع محلات الحلويات بعد الضجّة الأخيرة؟

قبل نحو أسبوع من حلول شهر المبارك، وفي وقت تستعد فيه العائلات لموسم الحلويات، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتداول منشورات تتحدث عن عدم مطابقة عدد من محلات الحلويات المعروفة للشروط الصحية. الضجّة انتشرت بسرعة، وفتحت باب التساؤلات حول سلامة المنتجات وثقة المستهلكين في واحدة من أكثر الفترات استهلاكاً في السنة.



هذا الجدل انعكس مباشرة على مزاج الزبائن، إذ عبّر كثيرون عبر التعليقات عن ترددهم في الشراء من الأسماء المتداولة، قي مقابل توجههم نحو محلات يعتبرونها أكثر التزاماً. ويقول أحد أصحاب محلات الحلويات الملتزمة بالمعايير إن “أي ضجّة من هذا النوع تؤثر فوراً على السوق، لكنها في الوقت نفسه تدفع الجميع إلى تشديد الرقابة الذاتية للحفاظ على ثقة الناس”.



ويرى مختص في السلامة الغذائية أن قوة وسائل التواصل تكمن في سرعتها، موضحاً أن “الضغط الإعلامي والمجتمعي يلعب دوراً مهماً في تحسين المعايير، خاصة قبل مواسم الاستهلاك المرتفع كرمضان”.



وبين القلق الشعبي وحرص المؤسسات على سمعتها، تتحول الأيام التي تسبق رمضان إلى اختبار حقيقي لقطاع الحلويات، حيث تبقى ثقة المستهلك العامل الحاسم في تحديد وجهة السوق.

