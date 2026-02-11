تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبل أيام من رمضان.. ما واقع محلات الحلويات بعد الضجّة الأخيرة؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-02-2026 | 12:17
A-
A+

قبل أيام من رمضان.. ما واقع محلات الحلويات بعد الضجّة الأخيرة؟
قبل أيام من رمضان.. ما واقع محلات الحلويات بعد الضجّة الأخيرة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل نحو أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، وفي وقت تستعد فيه العائلات اللبنانية لموسم الحلويات، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتداول منشورات تتحدث عن عدم مطابقة عدد من محلات الحلويات المعروفة للشروط الصحية. الضجّة انتشرت بسرعة، وفتحت باب التساؤلات حول سلامة المنتجات وثقة المستهلكين في واحدة من أكثر الفترات استهلاكاً في السنة.

هذا الجدل انعكس مباشرة على مزاج الزبائن، إذ عبّر كثيرون عبر التعليقات عن ترددهم في الشراء من الأسماء المتداولة، قي مقابل توجههم نحو محلات يعتبرونها أكثر التزاماً. ويقول أحد أصحاب محلات الحلويات الملتزمة بالمعايير إن “أي ضجّة من هذا النوع تؤثر فوراً على السوق، لكنها في الوقت نفسه تدفع الجميع إلى تشديد الرقابة الذاتية للحفاظ على ثقة الناس”.

ويرى مختص في السلامة الغذائية أن قوة وسائل التواصل تكمن في سرعتها، موضحاً أن “الضغط الإعلامي والمجتمعي يلعب دوراً مهماً في تحسين المعايير، خاصة قبل مواسم الاستهلاك المرتفع كرمضان”.

وبين القلق الشعبي وحرص المؤسسات على سمعتها، تتحول الأيام التي تسبق رمضان إلى اختبار حقيقي لقطاع الحلويات، حيث تبقى ثقة المستهلك العامل الحاسم في تحديد وجهة السوق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبل أيام من عرضه في شهر رمضان.. مفاجأة في مسلسل "مولانا"! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: القرارات الأخيرة هدفها حماية المدنيين ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أول أيّام شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رمضانيات

رادار لبنان24

اللبنانية

حسين ال

التزام

مواس

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-11
Lebanon24
16:40 | 2026-02-11
Lebanon24
16:19 | 2026-02-11
Lebanon24
16:05 | 2026-02-11
Lebanon24
16:00 | 2026-02-11
Lebanon24
15:50 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24