لبنان
في كليمنصو.. لقاء بين جنبلاط ووفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة
Lebanon 24
11-02-2026
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس
الحزب التقدمي
الإشتراكي
النائب تيمور جنبلاط
في مكتبه في كليمنصو، وفداً من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ضمّ منسق الاتحاد وأمين عام المدارس الكاثوليكية في
لبنان
الأب يوسف نصر، مدير التطوير والمناهج التربوية في مؤسسة العرفان ومدير المدرسة في البساتين الشيخ رمزي زين الدين، ومنسّق مديريّة الشؤون الرعائيّة في المبرّات الحاج
ابراهيم
علاء الدّين، وممثل مؤسسة
الحريري
للتنمية المستدامة الدكتور أسامة الأرناؤوط، والمستشار القانوني للأمانة العامة لدى المدارس الكاثوليكية المحامي أندريه
باسيل
.
الاجتماع بحث الملف
التربوي
والعقبات التي تواجه المؤسسات الحاضرة وسبل حلّها لضمان جودة التعليم واستمراريته.
وحضر الاجتماع عضو اللقاء
الديمقراطي
النائب بلال عبدالله ومستشار الرئيس
تيمور جنبلاط
حسام حرب، ومفوض التربية في "التقدمي" سمير نجم، وكان تأكيد على أهمية استمرارية التواصل والتعاون بين "التقدمي" و"الاتحاد".
النائب تيمور جنبلاط
الحزب التقدمي
الديمقراطي
رئيس الحزب
الكاثوليك
ديمقراطي
الحريري
