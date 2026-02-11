في كليمنصو.. لقاء بين جنبلاط ووفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة

استقبل رئيس الإشتراكي في مكتبه في كليمنصو، وفداً من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ضمّ منسق الاتحاد وأمين عام المدارس الكاثوليكية في الأب يوسف نصر، مدير التطوير والمناهج التربوية في مؤسسة العرفان ومدير المدرسة في البساتين الشيخ رمزي زين الدين، ومنسّق مديريّة الشؤون الرعائيّة في المبرّات الحاج علاء الدّين، وممثل مؤسسة للتنمية المستدامة الدكتور أسامة الأرناؤوط، والمستشار القانوني للأمانة العامة لدى المدارس الكاثوليكية المحامي أندريه .



الاجتماع بحث الملف والعقبات التي تواجه المؤسسات الحاضرة وسبل حلّها لضمان جودة التعليم واستمراريته.

وحضر الاجتماع عضو اللقاء النائب بلال عبدالله ومستشار الرئيس حسام حرب، ومفوض التربية في "التقدمي" سمير نجم، وكان تأكيد على أهمية استمرارية التواصل والتعاون بين "التقدمي" و"الاتحاد".