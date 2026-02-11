تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
11-02-2026
|
12:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عـن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
- شعبـة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
لوحظ في الآونة الأخيرة، ورود رسائل إلكترونية ونصية إلى أفراد وجهات محلية، يدعي مرسلوها أنهم من جهاز الاستخبارات
الإسرائيلي
"
الموساد
"، تتضمن محاولات تهديد أو ابتزاز، قد تهدف إلى جمع معلومات أو إثارة البلبلة بين المواطنين.
ولذلك، تطلب
المديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي عدم الرد أو التفاعل مع هذه الرسائل تحت أي ظرف، مع الإبلاغ عنها فورا إلى القطعات الأمنية المعنية، لما لذلك من أثر في الحد من فرص استغلال المواطنين أو المؤسسات وتعزيز الأمن السيبراني الوطني.
كذلك، تؤكد المديرية أن الإبلاغ الفوري عن هذه الرسائل المشبوهة يساهم في درء المخاطر وحماية المواطنين والمؤسسات وتعزيز السلامة الرقمية.
