Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

انتخابياً.. معلومات تكشف ما قد يفعله بري

Lebanon 24
11-02-2026 | 13:13
انتخابياً.. معلومات تكشف ما قد يفعله بري
انتخابياً.. معلومات تكشف ما قد يفعله بري photos 0
قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، إنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اقترح تجزئة قانون الانتخاب النافذ بحيث يرفع وزير الداخلية أحمد الحجار طلب استشارة إلى هيئة التشريع بشأن 3 مواد هي اقتراع المُنتشرين من الخارج، الميغاسنتر، والبطاقة الممغنطة.
 

وذكرت المعلومات أنَّ بري يتوقع أن يكون جواب الهيئة بأن المواد الـ3 متعذرة، فيُصار إلى إبقاء العمل في المواد الأخرى لقانون الانتخاب النافذ، ما يعني إجراء الانتخابات في موعدها على أن يقترع المنتشرون في لبنان.
 

وأوضحت المعلومات أنَّ بري وضع خطة "ب" بحال فشلت الخطة "أ"، فيعمدُ إلى الدعوة لجلسة تشريعية عامة في 1 آذار لتعليق هذه المواد الـ3 المذكورة فقط، وسط حديث عن اتفاق سياسي كبير أنجز بهذا الخصوص ومعظم الكتل ستسير به.

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزير الداخلية

هيئة التشريع

أحمد الحجار

نبيه بر

الحجار

