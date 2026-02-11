تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
انتخابياً.. معلومات تكشف ما قد يفعله بري
Lebanon 24
11-02-2026
|
13:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، إنَّ
رئيس مجلس النواب نبيه بري
اقترح تجزئة قانون الانتخاب النافذ بحيث يرفع
وزير الداخلية
أحمد الحجار
طلب استشارة إلى
هيئة التشريع
بشأن 3 مواد هي اقتراع المُنتشرين من الخارج، الميغاسنتر، والبطاقة الممغنطة.
وذكرت المعلومات أنَّ
بري
يتوقع أن يكون جواب الهيئة بأن المواد الـ3 متعذرة، فيُصار إلى إبقاء العمل في المواد الأخرى لقانون الانتخاب النافذ، ما يعني إجراء الانتخابات في موعدها على أن يقترع المنتشرون في
لبنان
.
وأوضحت المعلومات أنَّ بري وضع خطة "ب" بحال فشلت الخطة "أ"، فيعمدُ إلى الدعوة لجلسة تشريعية عامة في 1 آذار لتعليق هذه المواد الـ3 المذكورة فقط، وسط حديث عن اتفاق سياسي كبير أنجز بهذا الخصوص ومعظم الكتل ستسير به.
تابع
