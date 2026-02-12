تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
صمت في "القوات": لا تعليق وترقّب لما ستحمله الأيام
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-02-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل في أوساط حزب "
القوات اللبنانية
" صمت لافت حيال ما يتم الاعلان عنه او التداول به عن احتمال عدم ترشيح عدد من النواب للانتخابات النيابية المقبلة، وسط امتناع قيادات "الحزب" عن الإدلاء بأي موقف أو توضيح في هذا الشأن.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن قرار عدم التعليق يأتي في إطار سياسة التريّث المعتمدة حالياً داخل "الحزب"، بانتظار اتضاح الصورة النهائية للترشيحات والتحالفات، مع دعوة المعنيين إلى ترقّب ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة، والتي يُتوقع أن تحمل مؤشرات أوضح حول التوجّه الانتخابي.
في المقابل، سرت
أخبار
بين "القيادات القواتية"، تفيد بأنّ عدداً كبيراً من النواب الحاليين سيتم استبدالهم برفاقٍ آخرين أو بشخصيات قريبة من "القوات". ولفت المصدر إلى أنّ من بين المحتمل استبدالهم أيضاً نائب قضاء
بعبدا
بيار
أبو
عاصي
، ونائب
طرابلس
ايلي
خوري
،على أن لا تغيب عاليه عن مشهد التغيير
القواتي
.
وختم المصدر بالتأكيد أنّ عدد
النساء في
تكتل القوات
اللبنانية
سيرتفع حتماً في هذه
الدورة
".
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
موقف متحفّظ وانتظار لما سيحمله "29 الشهر"
Lebanon 24
موقف متحفّظ وانتظار لما سيحمله "29 الشهر"
12/02/2026 10:58:45
12/02/2026 10:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب مشدود لقمة ترامب-نتنياهو اليوم.. بري: مشروع "الفجوة المالية" لا يتضمن حلولاً حقيقية
Lebanon 24
ترقّب مشدود لقمة ترامب-نتنياهو اليوم.. بري: مشروع "الفجوة المالية" لا يتضمن حلولاً حقيقية
12/02/2026 10:58:45
12/02/2026 10:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
Lebanon 24
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
12/02/2026 10:58:45
12/02/2026 10:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع "قسد"
Lebanon 24
الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع "قسد"
12/02/2026 10:58:45
12/02/2026 10:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
القوات اللبنانية
النساء في
اللبنانية
بو عاصي
القواتي
طرابلس
الدورة
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص: الحفاظ على الإعلام التقليدي اليوم تحدٍ كبير في عصر الرقميات
Lebanon 24
مرقص: الحفاظ على الإعلام التقليدي اليوم تحدٍ كبير في عصر الرقميات
03:44 | 2026-02-12
12/02/2026 03:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية
03:36 | 2026-02-12
12/02/2026 03:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تخفيض غرامات الري بنسبة 85%
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تخفيض غرامات الري بنسبة 85%
03:30 | 2026-02-12
12/02/2026 03:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
Lebanon 24
عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
03:27 | 2026-02-12
12/02/2026 03:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام الى ميونيخ
Lebanon 24
سلام الى ميونيخ
03:19 | 2026-02-12
12/02/2026 03:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:44 | 2026-02-12
مرقص: الحفاظ على الإعلام التقليدي اليوم تحدٍ كبير في عصر الرقميات
03:36 | 2026-02-12
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية
03:30 | 2026-02-12
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تخفيض غرامات الري بنسبة 85%
03:27 | 2026-02-12
عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
03:19 | 2026-02-12
سلام الى ميونيخ
03:17 | 2026-02-12
خلف: لا يجوز التلاعب بالاستحقاقات الدستورية
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 10:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 10:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 10:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24