تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"القوات اللبنانية" أمام اختبار دقيق: كمٌّ من الخصومات والقطيعة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
12-02-2026 | 04:00
A-
A+
القوات اللبنانية أمام اختبار دقيق: كمٌّ من الخصومات والقطيعة
القوات اللبنانية أمام اختبار دقيق: كمٌّ من الخصومات والقطيعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتعامل "القوات اللبنانية" في خطابها السياسي على أنها خرجت منتصرة من الصراع الذي شهدته المنطقة، وأن هذا التحول انعكس تلقائيًا على موقعها داخل لبنان. غير أن قراءة هادئة للمشهد الداخلي تُظهر أن حزب"القوات"يمر اليوم في واحدة من أكثر مراحله السياسية تعقيدًا، حيث تتراكم التحديات من جهات متعددة، في وقت تبدو فيه شبكة تحالفاته أضيق من أي وقت مضى.

على المستوى الدرزي، الصورة ليست مثالية. صحيح أن باب التحالف الانتخابي مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" قد فتح عند الحاجة، لكن العلاقة السياسية الأوسع مع معظم القوى الدرزية الأساسية لا توحي بوجود تقاطع عميق أو شراكة استراتيجية. الأمر يبدو أقرب إلى تقاطع مصالح ظرفي منه إلى تموضع سياسي متين.

سنيًا، لا تبدو الأمور أفضل حالًا ايضاً. العلاقة مع "تيار المستقبل" تمر في مرحلة قطيعة واضحة، فيما التواصل مع عدد من الشخصيات السنيّة لا يكفي لتكوين حالة توازن أو حضور مريح داخل هذه الساحة.

وهذا يضع "القوات" أمام معضلة حقيقية في دوائر تحتاج إلى شراكات عابرة للطوائف لضمان نتائج متقدمة.

أما على الساحة المسيحية، حيث تسعى "القوات"إلى تكريس نفسها مرجعية أولى، فالطريق ليست سالكة بالكامل. أما العلاقة مع "التيار الوطني الحر" فهي في حدها الأدنى سياسيًا، ولا تحتاج إلى شرح إضافي في ظل تاريخ طويل من المواجهة والتنافس الحاد. حتى على مستوى الشخصيات المستقلة، لم تتجنب "القوات" الاشتباك، بل فتحت جبهات جديدة زادت من عزلتها بدل أن توسّع هامشها.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع "الثنائي الشيعي"، فهي في أسوأ مراحلها، ما يعني عمليًا غياب أي قنوات تواصل يمكن البناء عليها في الاستحقاقات الكبرى. هذا الواقع يجعل "القوات"، رغم خطابها التصاعدي وثقتها المعلنة، أمام شبكة علاقات محدودة التأثير خارج بيئتها المباشرة.

من هنا يبرز السؤال: إذا كانت "القوات" توحي بأنها أصبحت أقوى من أي وقت مضى، فلماذا تبدو محاطة بهذا الكم من الخصومات والقطيعة ؟ القوة في السياسة لا تُقاس فقط بحجم الخطاب أو نسبة التأييد داخل البيئة الحاضنة، بل بقدرة الحزب على بناء تحالفات وتفاهمات عابرة للانقسامات. وفي هذا المجال تحديدًا، تبدو "القوات" أمام اختبار دقيق في المرحلة المقبلة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم" امام اختبار اجتماعاتها المتتالية وطابعها المدني خاضع للتقديرات
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"امام إختبار نصائح الفرصة الأخيرة لتسليم سلاحه
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش أمام "اختبار باريس"...رسائل دولية تتجاوز المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الحزب التقدمي الاشتراكي

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

اللبنانية

المستقبل

المسيحية

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-02-12
Lebanon24
06:26 | 2026-02-12
Lebanon24
06:24 | 2026-02-12
Lebanon24
06:21 | 2026-02-12
Lebanon24
06:13 | 2026-02-12
Lebanon24
06:03 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24