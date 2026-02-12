تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الاتحاد العمالي: قوانين الإيجارات تهدد بـ"كارثة اجتماعية" وتشريد آلاف العائلات

Lebanon 24
12-02-2026 | 10:29
A-
A+
الاتحاد العمالي: قوانين الإيجارات تهدد بـكارثة اجتماعية وتشريد آلاف العائلات
الاتحاد العمالي: قوانين الإيجارات تهدد بـكارثة اجتماعية وتشريد آلاف العائلات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
احتضن مقر الاتحاد العمالي العام لقاءً موسعاً للجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني، بدعوة من اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، وبمشاركة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحشد من القيادات النقابية والحقوقية من مختلف المحافظات.
 
استُهل اللقاء بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا انهيار المباني في طرابلس، ليتحول الاجتماع إلى منصة لإطلاق تحذيرات شديدة اللهجة من تداعيات قوانين الإيجارات الراهنة.

وأجمع المتحدثون على أن الدولة أرست نظاماً يؤدي لتشريد العمال وكبار السن عبر قوانين وصفوها بـ"الظالمة" والمبتورة، مؤكدين أن غياب السياسة الإسكانية وعدم تفعيل "الصندوق" أو "الإيجار التمليكي" جعل إيجاد البديل السكني أمراً مستحيلاً في ظل انهيار الرواتب وتبخر التعويضات.
 
وحذرت المحامية مايا جعارة من "خطر داهم" يهدد عشرات آلاف المستأجرين القدامى، خاصة من هم في العقدين الثامن والتاسع من العمر، والذين باتوا بلا شبكة أمان اجتماعية.
 
ولم يغب الملف التجاري عن المداولات، حيث حذرت اللجان من أن قانون الإيجارات غير السكني سيضرب الاقتصاد اللبناني في العمق ويولد موجات جديدة من البطالة، مفسحاً المجال أمام "حيتان المال" لتملك الأبنية القديمة على حساب المالكين والمستأجرين الصغار.
 
وانتهى اللقاء بتشكيل لجنة لصياغة مطالب ملحة تهدف للضغط على المعنيين لتعديل القوانين بما يضمن بقاء ذوي الدخل المحدود في مآجيرهم ببدلات عادلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المالكين تردّ على تجّار الشمال: قانون الإيجارات "تصحيح خلل" لا "عقاب"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العمالي: مرسوم مجالس العمل خطوة ناقصة ولا يلبّي قانون العمل
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المصارف صفّ واحد ضد "الفجوة المالية" والاتحاد العمالي مع المشروع
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلة تُهدّد بإحراق نفسها في إهدن بسبب "خيمة مُخالفة"!
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الاتحاد العمالي العام

قانون الإيجارات

الاتحاد العمالي

قانون الإيجار

رئيس الاتحاد

بشارة الأسمر

مقر الاتحاد

لجنة الأهل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:14 | 2026-02-12
Lebanon24
16:39 | 2026-02-12
Lebanon24
16:11 | 2026-02-12
Lebanon24
15:49 | 2026-02-12
Lebanon24
15:47 | 2026-02-12
Lebanon24
15:46 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24