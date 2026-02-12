تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

روّجا المخدّرات في الكسليك وبئر العبد.. وقوى الأمن توقفهما

Lebanon 24
12-02-2026 | 10:38
روّجا المخدّرات في الكسليك وبئر العبد.. وقوى الأمن توقفهما
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها، وتوقيف مرتكبيها، توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي معلومات حول قيام أحد الأشخاص، بترويج المخدرات في محلة الكسليك

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمّكنت دوريّة من المفرزة من توقيفه بعمليّة نوعيّة، على متن درّاجة آليّة. وتبيّن أنه يُدعى

م. م. (مواليد عام 1995، لبناني)

ومبلغ مالي بالدّولار الأميركي، هاتف خلوي ، بتفتيشه والدّراجة، عُثر بحوزته على 8 أكياس صغيرة الحجم بداخلها مادة مخدّرة، وكيس شفّاف بداخله كميّة من مادة الماشروم المخدّرة  magic mushroom

وفي سياق متّصل

   توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلة بئر العبد على متن دراجة آلية

بنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها عناصر المفرزة، توصّلت إلى معرفة هويّـته، وبعملية نوعية تمّ توقيفه في المحلّة المذكورة على متن دراجة آلية نوع “GR”، وهو

ك. ح. (مواليد عام 2002، لبناني)

وقد ضبطت معه:/41/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة مخدّرة، و/5/ أكياس بداخلها مادّتَي الحشيشة والماريجوانا، ومبلغ مالي، وهاتفَين خلويَّين

سلّم الموقوفان والمضبوطات مع الدرّاجتَيْن الآليَّتَيْن إلى القطعتَيْن المعنيَّتَيْن لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
