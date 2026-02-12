روّجا المخدّرات في الكسليك وبئر العبد.. وقوى الأمن توقفهما

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها، وتوقيف مرتكبيها، توافرت لدى مفرزة استقصاء في وحدة معلومات حول قيام أحد الأشخاص، بترويج المخدرات في محلة الكسليك



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمّكنت دوريّة من المفرزة من توقيفه بعمليّة نوعيّة، على متن درّاجة آليّة. وتبيّن أنه يُدعى



م. م. (مواليد عام 1995، لبناني)



ومبلغ مالي بالدّولار الأميركي، هاتف خلوي ، بتفتيشه والدّراجة، عُثر بحوزته على 8 أكياس صغيرة الحجم بداخلها مادة مخدّرة، وكيس شفّاف بداخله كميّة من مادة الماشروم المخدّرة magic mushroom



وفي سياق متّصل



توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلة بئر العبد على متن دراجة آلية



بنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها عناصر المفرزة، توصّلت إلى معرفة هويّـته، وبعملية نوعية تمّ توقيفه في المحلّة المذكورة على متن دراجة آلية نوع “GR”، وهو



ك. ح. (مواليد عام 2002، لبناني)



وقد ضبطت معه:/41/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة مخدّرة، و/5/ أكياس بداخلها مادّتَي الحشيشة والماريجوانا، ومبلغ مالي، وهاتفَين خلويَّين



سلّم الموقوفان والمضبوطات مع الدرّاجتَيْن الآليَّتَيْن إلى القطعتَيْن المعنيَّتَيْن لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختصّ.

