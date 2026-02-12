نديم الجميّل: الشهداء أمانة في أعناقنا وسنبقى أوفياء لتضحياتهم

أكد النائب أن الذين قدموا أغلى التضحيات في سبيل الوطن يظلون أمانة في الأعناق، مشدداً على ضرورة العمل للحفاظ على "بلد الرسالة" مهما اشتدت العواصف.



جاء كلام الجميل خلال حفل غداء أقامه على شرفه عضو ، رجل الأعمال وسام صليبا، في مجمع "بمهرين" السياحي بمناسبة "خميس السكارى"، بحضور رئيس إقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج وحشد من المدعوين.



وشدد الجميل في كلمته على أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد والتراث المسيحي، مؤكداً أن الثبات في الأرض والحفاظ على الهوية هما السبيل الوحيد لبقاء الوطن.

وأضاف: "لقد قدمنا الكثير ليبقى لبنان الـ10452 كلم مربع سيداً وحراً، وسنواصل تقديم التضحيات للحفاظ على الحرية التي هي عنوان أساسي في حياتنا".

وتوجه إلى أرواح الشهداء بالقول: "أنتم البوصلة لنا في مسيرتنا وسنبقى أوفياء لتضحياتكم"، آملاً أن تحمل الأعياد قيامة حقيقية للبنان.



