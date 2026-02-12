تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نديم الجميّل: الشهداء أمانة في أعناقنا وسنبقى أوفياء لتضحياتهم

Lebanon 24
12-02-2026 | 10:47
A-
A+
نديم الجميّل: الشهداء أمانة في أعناقنا وسنبقى أوفياء لتضحياتهم
نديم الجميّل: الشهداء أمانة في أعناقنا وسنبقى أوفياء لتضحياتهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النائب نديم الجميل أن الشهداء الذين قدموا أغلى التضحيات في سبيل الوطن يظلون أمانة في الأعناق، مشدداً على ضرورة العمل للحفاظ على لبنان "بلد الرسالة" مهما اشتدت العواصف.

جاء كلام الجميل خلال حفل غداء أقامه على شرفه عضو مجلس بلدية جبيل، رجل الأعمال وسام صليبا، في مجمع "بمهرين" السياحي بمناسبة "خميس السكارى"، بحضور رئيس إقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج وحشد من المدعوين.

وشدد الجميل في كلمته على أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد اللبنانية والتراث المسيحي، مؤكداً أن الثبات في الأرض والحفاظ على الهوية هما السبيل الوحيد لبقاء الوطن.
 
وأضاف: "لقد قدمنا الكثير ليبقى لبنان الـ10452 كلم مربع سيداً وحراً، وسنواصل تقديم التضحيات للحفاظ على الحرية التي هي عنوان أساسي في حياتنا".
 
وتوجه إلى أرواح الشهداء بالقول: "أنتم البوصلة لنا في مسيرتنا وسنبقى أوفياء لتضحياتكم"، آملاً أن تحمل الأعياد القادمة قيامة حقيقية للبنان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نديم الجميل: "اتفاق مار مخايل" خيانة عظمى كلّفت لبنان الانهيار والعزلة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميل في ذكرى لقمان سليم: لا عدالة من دون قرار بالمحاسبة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميل: حل مشكلة لبنان يرتبط أساسا بحل مسألة السلاح
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميل من الدامور: لن ننسى من ضحّى وساهم في منع تغيير وجه لبنان وهويته
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24

نديم الجميّل

نديم الجميل

مجلس بلدية

اللبنانية

عضو مجلس

الشهداء

الكتائب

القادمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:14 | 2026-02-12
Lebanon24
16:39 | 2026-02-12
Lebanon24
16:11 | 2026-02-12
Lebanon24
15:49 | 2026-02-12
Lebanon24
15:47 | 2026-02-12
Lebanon24
15:46 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24