لجنة الصيادين تقر تعديلات قانون الصيد المائي بالإجماع

أعلنت لجنة الصيادين المنبثقة عن تجمع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك عن عقد اجتماعها الثاني، في خطوة وصفتها بـ"المفصلية" لحماية الهوية البحرية . وجمع اللقاء، الذي شارك فيه خبراء ومختصون من في العام للجمعيات التعاونية، بين الخبرة الميدانية للصيادين والدقة البحثية الأكاديمية.



وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لمسودة اقتراح المائي وتربية الأحياء المائية، حيث جرى الإقرار بالإجماع للصيغة النهائية للتعديلات. وتركزت هذه التعديلات على ركيزتين أساسيتين: ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصياد وتأمين ، ووضع ضوابط علمية لضمان استدامة السمكية وحقوق الأجيال .

وأكد البيان أن هذه المقترحات ستُسلم رسمياً إلى النواب ووزارتي الزراعة والأشغال العامة والنقل، لتكون بمثابة خريطة طريق لإقرار قانون عصري يحفظ كرامة الصياد ويصون البيئة البحرية.





