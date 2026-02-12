تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بينها لبنان... ما هي الدول الأكثر امتلاكاً للذهب؟
Lebanon 24
12-02-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ الذهب سجّل في عام 2025 الماضي أرقاماً قياسية متتابعة، مدفوعاً بتزايد الطلب العالمي من قبل المصارف المركزية والأفراد مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والتوترات العسكرية.
وبلغ إجمالي ما تمتلكه المصارف المركزية حول العالم من احتياطي الذهب نحو 36 ألف طن متري.
وفي ترتيب الدول الأكثر امتلاكاً للذهب حول العالم احتلت
الولايات المتحدة
الأميركية المركز الأول باحتياطي هائل عند 8133.5 طن، وتلتها ألمانيا في المركز الثاني بـ3352 طناً بحصة هي الأكبر على مستوى
أوروبا
، وثالثاً إيطاليا بـ2.451 طناً، ورابعاً فرنسا بـ2.437 طناً، وخامساً
روسيا
بـ2326 طناً.
وقادت عدة مصارف مركزية حركة الشراء القوية في سعي لتعزيز احتياطاتها من الملاذ الآمن في وجه التقلبات الاقتصادية وتراجع الدولار الأميركي المستمرّ.
وتصدر البنك المركزي البولندي قائمة الدول الأكثر شراء في 2025 بقدر بلغ 102 طن، وحذا البنك الوطني الكازاخستاني حذوه بزيادة حيازاته من الذهب بمشتريات وصلت إلى 57 طناً في نهاية العام ليحل في المركز الثاني.
وأنهى البنك المركز البرازيلي العام بامتلاك 172 طناً ليصبح الثالث أما أذربيجان الرابعة عالمياً، فزادت حصتها من الذهب بـ38 طناً، وتركيا الخامسة بـ27 طناً حتى نهاية العام، متساوية مع
الصين
التي أصبح إجمالي احتياطاتها 2306 أطنان.
وعربياً، تصدرت
المملكة العربية السعودية
القائمة كأكبر دولة تمتلك احتياطي ذهب رسمي بنحو 323 طناً، ويليها
لبنان
باحتياطي قدره 286.8 طن، ثم الجزائر بـ174 طناً، والعراق رابعاً باحتياطي وصل إلى 163 طناً، ثم ليبيا بإجمالي 146.7 طن، ثم مصر بنحو 129 طناً.
ولا تقتصر حيازات المصارف المركزية للدول على الذهب فقط إنما يشكل جزءاً مهماً من الأصول الاحتياطية متساوياً في ذلك من حيث القيمة مع العملات الأجنبية التي تمتلكها البلاد، وبقدر زيادته تزداد الصلابة الائتمانية للدولة المالكة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين. (الإمارات 24)
لبنان
إقتصاد
عربي-دولي
المملكة العربية السعودية
الولايات المتحدة
العربية السعودية
السعودية
المملكة
أوروبا
التزام
تابع
