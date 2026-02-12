توقيف إسرائيليين اجتازا السياج الحدوديّ في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "في وقت سابق اليوم الخميس، رصدت وسائل المراقبة التابعة للجيش تجمعًا لنحو 20 مواطنًا إسرائيليًا في مع . وخلال التجمع، قام مشتبهان باجتياز السياج الحدودي في منطقة ييرئون".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "قوات الجيش الإسرائيلي أوقفت المشتبهين، وأعادتهما إلى داخل ، وتم إحالتهما لمتابعة الإجراءات لدى شرطة إسرائيل".



وتابع: "يدين الجيش الإسرائيلي هذا الحدث بشدة، ويؤكد أنه حادث خطير يُشكّل مخالفة جنائية ويعرّض المواطنين وقوات الجيش الإسرائيلي للخطر".

