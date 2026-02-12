تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

توقيف إسرائيليين اجتازا السياج الحدوديّ في جنوب لبنان

Lebanon 24
12-02-2026 | 11:43
توقيف إسرائيليين اجتازا السياج الحدوديّ في جنوب لبنان
توقيف إسرائيليين اجتازا السياج الحدوديّ في جنوب لبنان photos 0
أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "في وقت سابق اليوم الخميس، رصدت وسائل المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي تجمعًا لنحو 20 مواطنًا إسرائيليًا في منطقة الحدود مع لبنان. وخلال التجمع، قام مشتبهان باجتياز السياج الحدودي في منطقة ييرئون".

وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "قوات الجيش الإسرائيلي أوقفت المشتبهين، وأعادتهما إلى داخل إسرائيل، وتم إحالتهما لمتابعة الإجراءات لدى شرطة إسرائيل".

وتابع: "يدين الجيش الإسرائيلي هذا الحدث بشدة، ويؤكد أنه حادث خطير يُشكّل مخالفة جنائية ويعرّض المواطنين وقوات الجيش الإسرائيلي للخطر".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار نحو مشتبه به لبناني اقترب من السياج الحدودي بجنوب غرب لبنان والعملية مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات اسرائيلية تقوم بأعمال صيانة بمحاذاة السياج التقني مقابل حاجز الجيش في العديسة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا الأربعاء فلسطينيين اجتازوا الخط الأصفر في شمال وجنوب قطاع غزة شكلوا تهديدا لقواتنا
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تسلل عدد من جنود الجيش الاسرائيلي حاملين لكشافات ضوئية بعد أن تجاوزوا السياج التقني إلى تلة العاصي شرق بلدة ميس الجبل ودخلوا الى الاراضي اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

منطقة الحدود

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

Lebanon24
17:14 | 2026-02-12
Lebanon24
16:39 | 2026-02-12
Lebanon24
16:11 | 2026-02-12
Lebanon24
15:49 | 2026-02-12
Lebanon24
15:47 | 2026-02-12
Lebanon24
15:46 | 2026-02-12
فيديو
