لبنان

"الخطة الانتقالية" جاهزة.. ما الذي ستعلنه قيادة الجيش قريباً

Lebanon 24
12-02-2026 | 12:35
الخطة الانتقالية جاهزة.. ما الذي ستعلنه قيادة الجيش قريباً
الخطة الانتقالية جاهزة.. ما الذي ستعلنه قيادة الجيش قريباً photos 0
أعلن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، أن قيادة الجيش بصدد عرض خطة انتقالية لمنطقة شمال الليطاني قريباً.
 
وأكد شحادة أن القرار السياسي بشأن حصرية السلاح قد اتُّخذ بشكل نهائي، مشدداً على أنه قرار واضح وغير قابل للتأويل خارج إطار سيادة الدولة اللبنانية.

وأوضح الوزير في تصريحاته أن الدولة عازمة على حصر السلاح بالمطلق تحت سيطرة المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن مصلحة لبنان تكمن في تجنب أي مواجهات تحت شعارات خارجية، بما في ذلك ما حدث باسم "إسناد غزة" أو دعم أي قوى إقليمية.
 
ولفت شحادة إلى أن المواقف المعارضة لتسليم السلاح لن تثني الدولة عن المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، مؤكداً وجود إجماع من الأغلبية الساحقة على حماية لبنان من أي نزاعات مسلحة تخرج عن ضوابط الدولة وقرارها السيادي.

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24