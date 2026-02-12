"الخطة الانتقالية" جاهزة.. ما الذي ستعلنه قيادة الجيش قريباً

أعلن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الدكتور ، أن بصدد عرض خطة انتقالية لمنطقة قريباً.

وأكد شحادة أن القرار السياسي بشأن حصرية السلاح قد اتُّخذ بشكل نهائي، مشدداً على أنه قرار واضح وغير قابل للتأويل خارج إطار سيادة .



وأوضح الوزير في تصريحاته أن الدولة عازمة على حصر السلاح بالمطلق تحت سيطرة ، مشيراً إلى أن مصلحة تكمن في تجنب أي مواجهات تحت شعارات خارجية، بما في ذلك ما حدث باسم "إسناد غزة" أو دعم أي قوى إقليمية.

ولفت شحادة إلى أن المواقف لتسليم السلاح لن تثني الدولة عن المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، مؤكداً وجود إجماع من الأغلبية الساحقة على حماية لبنان من أي نزاعات مسلحة تخرج عن ضوابط الدولة وقرارها السيادي.



