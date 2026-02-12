المكتب الإعلامي لسلام: إخلاء أبنية متصدعة وتأمين مراكز إيواء موقتة

يفيد مكتب ، انه "وتنفيذاً لمقرارات رئيس الصادرة نهار الاثنين 09 شباط 2026، تتواصل الإجراءات الميدانية والإدارية وفق الخطة المتكاملة التي ترتكز على حماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة.

حيث تم حتى تاريخه:

- اخلاء 16 مبنى متصدعا

- اخلاء 161 عائلة من هذه المباني المتصدعة

- تامين مراكز ايواء موقتة لكافة العائلات التي طالبت بذلك وعددها 46 عائلة

- بدء اعمال تدعيم 7 ابنية قابلة للتدعيم وفق التقارير الفنية



كما وتم ادراج واستفادة كافة العائلات من برنامجي "أمان" لدى الإجتماعية بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي لهذه العائلات، وبرنامج التغطية الصحية لدى



مع التاكيد على كافة الجهات المعنية المتابعة اليومية المستمرة لضمان التنفيذ السريع والدقيق لهذه المقررات".