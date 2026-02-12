آخر خبر عن الفضة في لبنان... هذا ما تشهده الأسواق

عادت محلات المجوهرات إلى بيع أونصة الفضة، بعدما انقطعت من الأسواق بسبب الطلب الكبير عليها، إضافة إلى انخفاض سعرها عالميّاً، ما دفع التجار إلى إيقاف توزيعها.



وبحسب المعلومات، يعمد بعض أصحاب محلات المجوهرات إلى بيع كيلو الفضة بأكثر من سعره المُحدّد بكثير.



كما يقومون أيضاً بشراء الفضة من الزبائن بأسعار أعلى من تلك المُحدّدة، ما دفع بعض المواطنين إلى بيع الأوقية التي اشتروها بأسعار منخفضة سابقاً.



وتجدر الإشارة إلى أنّ أغلبيّة الفضة الموجودة في السوق هي محليّة الصنع، أو سويسريّة.