Najib Mikati
نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان تحدد موعد انتخاباتها النصفية

Lebanon 24
12-02-2026 | 13:17
نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان تحدد موعد انتخاباتها النصفية
نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان تحدد موعد انتخاباتها النصفية photos 0
عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة شحادة المصري، جرى خلاله استعراض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، والاتفاقيات المبرمة مع المعنيين بقطاع الأفران. وتناول الاجتماع التحضيرات لإجراء انتخابات نصفية لستة أعضاء انتهت ولايتهم بموجب القرعة.

وأعلنت النقابة تحديد يوم الاثنين الموافق 2 اذار 2026 موعداً لإجراء الانتخابات، من الساعة الواحدة وحتى الخامسة بعد الظهر في مركزها بمنطقة وطى المصيطبة.
 
وفي حال عدم اكتمال النصاب، تُؤجل العملية الانتخابية إلى الاثنين 9 اذار 2026. كما تم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس وفق الشروط القانونية، على أن تُقدّم الطلبات إلى أمانة السر مرفقة بالمستندات المطلوبة، ويُقفل باب الترشيح قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد.

