تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين «السّكارى» و«الذّكارى»… أيّ تسمية أدقّ لخميس ما قبل الصوم؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-02-2026 | 13:15
A-
A+
بين «السّكارى» و«الذّكارى»… أيّ تسمية أدقّ لخميس ما قبل الصوم؟
بين «السّكارى» و«الذّكارى»… أيّ تسمية أدقّ لخميس ما قبل الصوم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اقتراب زمن الصوم الكبير، يعود إلى الواجهة الجدل حول تسمية الخميس الذي يسبق انطلاق المسيرة الروحية: هل هو "خميس السّكارى" كما درجت العادة الشعبية، أم "خميس الذّكارى" كما يحلو للبعض تسميته في محاولة لإضفاء بعدٍ روحي عليه؟

"لبنان٢٤" حاول الاجابة انطلاقا من شرح المونسنيور خليل الحايك الذي أشار الى أنّ التسمية الكنسية المعتمدة هي "خميس المرفع"، أي الخميس الذي يأتي ضمن أسبوع المرفع، وهو الأسبوع الذي يسبق الصوم مباشرة. 
هذا الأسبوع، بحسب التقليد الكنسي، شُرّع ليشكّل محطة انتقالية تساعد المؤمنين على التدرّج من نمط الحياة الاعتيادي إلى أجواء الصوم والتقشّف.
ويشرح الحايك أن تسمية "خميس السّكارى" تعود إلى عادات شعبية قديمة ارتبطت بفكرة الاحتفال قبل الامتناع عن بعض المأكولات في خلال الصوم، على غرار ما يُعرف في ثقافات أخرى بالكرنفال. فقبل الدخول في زمن الانقطاع، كان الناس يجتمعون في أجواء عائلية احتفالية، يكثر فيها الطعام والشراب، وتعلو الأهازيج والأغاني، في تعبيرٍ عن الفرح الجماعي والاستعداد لمرحلة جديدة.
أما الربط بين هذا اليوم و"الذّكارى"، فيراه الحايك غير دقيق من الناحية اللغوية والطقسية. فبحسب الطقوس السريانية والشرقية، يُخصَّص أسبوع المرفع لذكرى الموتى المؤمنين، لكن تذكار الراقدين يرتبط تقليديًا بيوم السبت، لا الخميس، نظرًا إلى رمزية السبت في الإيمان المسيحي بوصفه يوم نزول المسيح إلى مثوى الأموات. كما يلفت إلى أن لفظة "ذكارى" بحد ذاتها ليست واردة في القواميس العربية.
وفي هذا السياق، يطرح سؤال جوهري: لماذا الإصرار على تحويل يومٍ يحمل طابع الفرح والاستعداد إلى مناسبة يغلب عليها الحزن؟ فالفرح، كما يؤكد، عنصر أساسي في الروحانية المسيحية، ولا يتعارض مع الاستعداد للصوم، بل يسبقه ويمهّد له.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة العلاقة بين انقطاع الطمث والإصابة بالسكري؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المطاعم والمقاهي: لاعتماد تسمية "القهوة اللبنانية" بدلاً من "التركيّة"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
Grain Blanc… ابتكار يحوّل أي نسمة ريح إلى كهرباء
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة في أحد التهيئة للصوم الأربعيني: تدعونا الكنيسة إلى الوقوف وقفة العشار لا الفريسي
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المونسنيور

المسيحية

السريان

كرنفال

مسيحية

روحاني

المسيح

الحايك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:14 | 2026-02-12
Lebanon24
16:39 | 2026-02-12
Lebanon24
16:11 | 2026-02-12
Lebanon24
15:49 | 2026-02-12
Lebanon24
15:47 | 2026-02-12
Lebanon24
15:46 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24