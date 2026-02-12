تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جولة إماراتية لوزيرة التربية: "هندسة" جديدة للمناهج وتعاون رقمي

Lebanon 24
12-02-2026 | 13:41
جولة إماراتية لوزيرة التربية: هندسة جديدة للمناهج وتعاون رقمي
جولة إماراتية لوزيرة التربية: هندسة جديدة للمناهج وتعاون رقمي photos 0
استكملت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، جولتها الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انتقلت من أبو ظبي إلى دبي وعقدت سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى.
 
واستهلت كرامي نشاطها بلقاء نظيرتها الإماراتية الدكتورة سارة الأميري، التي استعرضت استراتيجية تطوير المناهج وسد الفجوات التعليمية، إضافة إلى آليات تقييم المعلمين وصقل شخصية المتعلم بما يتلاءم مع الهوية الوطنية والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، عرضت الوزيرة كرامي مستجدات ورشة المناهج في لبنان، لاسيما إنجاز مصفوفة المدى والتتابع، والحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية.
 
وشملت الجولة زيارة مجمع مدارس "الورقاء"، و"هيئة المعرفة والتنمية البشرية" (KHDA) لبحث جودة القطاع الخاص، و"المدرسة الرقمية" لاستكشاف سبل الإفادة من المنصات المتطورة.
 
كما التقت كرامي بمسؤولي "هيئة الشارقة للتعليم الخاص"، واختتمت الزيارة بلقاء وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرحمن العور، حيث تركز البحث على ربط التعليم بسوق العمل وواقع الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة.
