جولة إماراتية لوزيرة التربية: "هندسة" جديدة للمناهج وتعاون رقمي

استكملت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، جولتها الرسمية في ، حيث انتقلت من أبو ظبي إلى دبي وعقدت سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى.

واستهلت كرامي نشاطها بلقاء نظيرتها الدكتورة سارة الأميري، التي استعرضت استراتيجية تطوير المناهج وسد الفجوات التعليمية، إضافة إلى آليات تقييم المعلمين وصقل شخصية المتعلم بما يتلاءم مع الهوية الوطنية والذكاء الاصطناعي.



من جانبها، عرضت كرامي مستجدات ورشة المناهج في ، لاسيما إنجاز مصفوفة المدى والتتابع، والحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية.

وشملت الجولة زيارة مجمع مدارس "الورقاء"، و"هيئة المعرفة والتنمية البشرية" (KHDA) لبحث جودة القطاع الخاص، و"المدرسة الرقمية" لاستكشاف سبل الإفادة من المنصات المتطورة.

كما التقت كرامي بمسؤولي "هيئة الشارقة للتعليم الخاص"، واختتمت الزيارة بلقاء وزير التعليم العالي الدكتور العور، حيث تركز البحث على ربط التعليم بسوق العمل وواقع الجامعات الرسمية والخاصة.