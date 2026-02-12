الجيش: توقيف مروّجي مخدرات وتجار أسلحة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي حارة حريك وحي السلم - الضاحية الجنوبية المواطنَين (ي.م.) و(ع.ط.)، لارتكابهما جرائم مختلفة منها: إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، تعاطي المخدرات وترويجها، الاتجار بالأسلحة الحربية. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات ومسدسَين حربيَّين.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة المعاملتين - جونيه المواطن (ا.س.) لترويجه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها ومسدسًا حربيًّا.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.