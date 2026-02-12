قذائف مدفعيّة على مركبا... واندلاع حريق

استهدفت مدفعية العدوّ الإسرائيليّ، مساء اليوم، أطراف بلدة مركبا الجنوبيّة.

وطال القصف المدفعيّ منازل جاهزة غير مأهولة.



وقد تسبّب القصف باندلاع النيران في أحد أحراج البلدة.