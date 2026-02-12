الحريري في بيروت... ومسيرات سيارة في عدّة مناطق

وصل الى مساء اليوم، للمشاركة في إحياء الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال الرئيس ورفاقه ظهر يوم السبت المقبل.

وقد شهدت بيروت وتعلبايا وصيدا، سيارة لمناصري " "، مع اقتراب ذكرى 14 شباط.

كما عمد مناصرو "المستقبل" إلى إطلاق مناطيد في ساحة الشهـداء، في ذكرى اغتيال الرئيس .

وفي ، إحتفل مناصرو "المستقبل" في ساحة النور، وأطلقوا المفرقعات إبتهاجاً بوصول إلى بيروت.