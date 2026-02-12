بو صعب: لا أحد "عم يتجرّأ ويقول تعوا نمدّد"

قال ، إنّ "هناك ثغرة في قانون الإنتخابات، وعلينا أن نصارح الشعب اللبناني"، وأضاف: "كلّ ما يحدث هو عراقيل والحلّ هو في أن نجتمع ونتفاهم".

وأكّد للـ"أم تي في"، أنّ "الإنتخابات لا يّمكن أن تكمل بالعراقيل الموجودة"، وتابع: "لا أحد من القوى السياسيّة "عم يتجرّأ ويقول تعوا نمدّد".



واعتبر أنّ "المخرج هو في التفاهم السياسي"، وشدّد على أنّ "قانون الإنتخابات يعني جميع اللبنانيّين، وعلينا تطبيق دستور كاملاً".