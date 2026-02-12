السيد: حصلنا على تبرّع بقيمة مليون دولار لصالح المتضرّرين في طرابلس

أعلنت وزيرة حنين السيّد، أنّ بدأت بتصدير الشيكات والوزارة بدأت بدفع الأموال لحوالى مئة عائلة في ، مشيرةً إلى أنّه تمّ حتى الآن إخلاء 16 مبنى وتأمين مراكز إيواء للعائلات المتضرّرة.

وأوضحت السيّد في حديث عبرmtv، أنّ التواصل المباشر في حال سقوط أي مبنى في طرابلس يتمّ عبر والأزمات في ورئيس بلدية طرابلس،

كاشفةً في السياق نفسه عن الحصول على تبرّع بقيمة مليون دولار لصالح المتضرّرين في المدينة.