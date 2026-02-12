تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السيد: حصلنا على تبرّع بقيمة مليون دولار لصالح المتضرّرين في طرابلس

Lebanon 24
12-02-2026 | 14:40
A-
A+
السيد: حصلنا على تبرّع بقيمة مليون دولار لصالح المتضرّرين في طرابلس
السيد: حصلنا على تبرّع بقيمة مليون دولار لصالح المتضرّرين في طرابلس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، أنّ الهيئة العليا للإغاثة بدأت بتصدير الشيكات والوزارة بدأت بدفع الأموال لحوالى مئة عائلة في طرابلس، مشيرةً إلى أنّه تمّ حتى الآن إخلاء 16 مبنى وتأمين مراكز إيواء للعائلات المتضرّرة.
وأوضحت السيّد في حديث عبرmtv،  أنّ التواصل المباشر في حال سقوط أي مبنى في طرابلس يتمّ عبر غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في لبنان الشمالي ورئيس بلدية طرابلس،
 
كاشفةً في السياق نفسه عن الحصول على تبرّع بقيمة مليون دولار لصالح المتضرّرين في المدينة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": الولايات المتحدة تحصل على أول صفقة نفط فنزويلية بقيمة 500 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن توافق على بيع خدمات لوجستية للعراق بقيمة 90 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان والدنمارك يتفقان على مشروع زراعي بقيمة 28 مليون دولار لإعادة تأهيل الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: ألمانيا ستشتري منا مسيّرات بقيمة 234 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة عمليات إدارة الكوارث

الهيئة العليا للإغاثة

الشؤون الاجتماعية

إدارة الكوارث

الكوارث

الشمالي

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:14 | 2026-02-12
Lebanon24
16:39 | 2026-02-12
Lebanon24
16:11 | 2026-02-12
Lebanon24
15:49 | 2026-02-12
Lebanon24
15:47 | 2026-02-12
Lebanon24
15:46 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24