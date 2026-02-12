أحدهما في حالة حرجة... إطلاق نار على شخصين في القبة

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولين أطلقا النار على م.ن وأ.ح، في - .



وقد أسفر إطلاق النار عن إصابة م.ن في قدمه، فيما أُصيب أ.ح في خاصرته، وحالته حرجة.



ورجحت مصادر مطّلعة أن يكون حادث إطلاق النار مرتبط بالإشكال الذي وقع يوم أمس، وأدى إلى مقتل الشاب م.ح، شقيق المصاب أ.ح.