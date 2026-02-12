تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزارة الزراعة تعلن عن تقدم الحملة الوطنية للتحصين ضد داء الحمى القلاعية

Lebanon 24
12-02-2026 | 15:16
وزارة الزراعة تعلن عن تقدم الحملة الوطنية للتحصين ضد داء الحمى القلاعية
وزارة الزراعة تعلن عن تقدم الحملة الوطنية للتحصين ضد داء الحمى القلاعية photos 0
صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي:

تعلن وزارة الزراعة عن استمرار تنفيذ الحملة الوطنية للتحصين ضد داء الحمى القلاعية، التي انطلقت بتاريخ 20 كانون الأول 2025، في إطار جهودها المستمرة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الصحي البيطري في البلاد.

وحتى اليوم الخامس والخمسين من الحملة، الموافق 12 شباط 2026، تم إنجاز الجرعة الأولى لتحصين الأبقار بشكل كامل، حيث بلغ عدد الأبقار المحصّنة 43,526 رأسًا في 5,405 مزارع. كما تتواصل أعمال تنفيذ الجرعة الثانية وفق الخطة المعتمدة، حيث تم حتى تاريخه تحصين 30,366 رأسًا في 2,811 مزرعة.

وفي ما يتعلق بتحصين الأغنام والماعز، تسير الحملة بوتيرة متقدمة، وقد بلغ عدد الأغنام المحصّنة 84,575 رأسًا، فيما بلغ عدد الماعز المحصّن 33,519 رأسًا، وذلك ضمن 1,112 مزرعة.

وتؤكد وزارة الزراعة أن الحملة تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الفرق البيطرية والتعاون الإيجابي من قبل المزارعين والمربين.

وتجدد الوزارة دعوتها لجميع المربين بضرورة الالتزام ببرامج التحصين، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من انتشار الأمراض الوبائية، وحماية الإنتاج الحيواني، وضمان استدامة القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
 
 


 
