صندوق طارئ بمليون دولار لمواجهة الكارثة في طرابلس

قررت Fondation CMA CGM إنشاء صندوق طارئ بمبلغ مليون دولار لمواجهة الكارثة التي أصابت مدينة .







والتقت اليوم رئيسة Fondation CMA CGM ، تانيا زعني، بوزيرة ، حنين السيد، تمهيداً لانشاء هذا الصندوق الطارئ. سيتم تحديد آلية صرف المبلغ بالتنسيق المشترك مع لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لطرابلس وأهلها. كما تناولت المباحثات سبل التعاون المستقبلية المحتملة وأنشطة Fondation CMA CGM في .







وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد : «نتوجّه بجزيل الشكر إلى Fondation CMA CGM ورئيستها تانيا سعادة زعني على استجابتها السريعة ودعمها في أعقاب الأحداث المأساوية التي شهدتها طرابلس. إن هذا الصندوق الطارئ يعكس تضامناً صادقاً مع أبناء طرابلس في مرحلة دقيقة هم بأمسّ الحاجة فيها إلى الدعم والمساندة. وفي الاجتماعية، نؤكد التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانب العائلات المتضرّرة، والعمل بتنسيق وثيق مع شركائنا لضمان وصول المساعدات إلى الأكثر حاجة بسرعة وشفافية. ففي أوقات الأزمات، تبقى الشراكات وتحمل المسؤولية المشتركة، كما في هذا التعاون مع Fondation CMA CGM، ركيزة أساسية لحماية مجتمعاتنا وإعادة بثّ الأمل فيها. «







وقالت تانيا سعادة زعني, رئيسة Fondation CMA CGM : «الصندوق الذي قررت Fondation CMA CGMإنشاؤه سيساعد في دعم الأسر المتضررة من الوضع الإنساني الطارئ في طرابلس. نحن مرتبطون بعمق بجذورنا ونسير وفق قيمنا العائلية ، سنبقى إلى جانب الأسر الأكثر حاجة وسنواصل عملنا في مجالات المساعدات الإنسانية والتعليم"







تأتي هذه العملية الطارئة في إطار أنشطة Fondation CMA CGM التي تعمل حول العالم لمواجهة الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية

