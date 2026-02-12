تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

صندوق طارئ بمليون دولار لمواجهة الكارثة في طرابلس

Lebanon 24
12-02-2026 | 15:46
صندوق طارئ بمليون دولار لمواجهة الكارثة في طرابلس
صندوق طارئ بمليون دولار لمواجهة الكارثة في طرابلس photos 0
قررت Fondation CMA CGM إنشاء صندوق طارئ بمبلغ مليون دولار لمواجهة الكارثة التي أصابت مدينة طرابلس.



والتقت اليوم رئيسة Fondation CMA CGM ، تانيا سعادة زعني، بوزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، تمهيداً لانشاء هذا الصندوق الطارئ. سيتم تحديد آلية صرف المبلغ بالتنسيق المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لطرابلس وأهلها. كما تناولت المباحثات سبل التعاون المستقبلية المحتملة وأنشطة  Fondation CMA CGM  في لبنان.



وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد : «نتوجّه بجزيل الشكر إلى Fondation CMA CGM ورئيستها تانيا سعادة زعني على استجابتها السريعة ودعمها الكريم في أعقاب الأحداث المأساوية التي شهدتها طرابلس. إن هذا الصندوق الطارئ يعكس تضامناً صادقاً مع أبناء طرابلس في مرحلة دقيقة هم بأمسّ الحاجة فيها إلى الدعم والمساندة. وفي وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانب العائلات المتضرّرة، والعمل بتنسيق وثيق مع شركائنا لضمان وصول المساعدات إلى الأكثر حاجة بسرعة وشفافية. ففي أوقات الأزمات، تبقى الشراكات وتحمل المسؤولية المشتركة، كما في هذا التعاون مع Fondation CMA CGM، ركيزة أساسية لحماية مجتمعاتنا وإعادة بثّ الأمل فيها. «    



وقالت تانيا سعادة زعني, رئيسة Fondation CMA CGM : «الصندوق الذي قررت   Fondation CMA CGMإنشاؤه سيساعد في دعم الأسر المتضررة من الوضع الإنساني الطارئ في طرابلس. نحن مرتبطون بعمق بجذورنا ونسير وفق قيمنا العائلية ، سنبقى إلى جانب الأسر اللبنانية الأكثر حاجة وسنواصل عملنا في مجالات المساعدات الإنسانية والتعليم"



تأتي هذه العملية الطارئة في إطار أنشطة  Fondation CMA CGM التي تعمل حول العالم لمواجهة الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية
وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون

اللبنانية

المستقبل

الكوارث

الكريم

