فريد البستاني: لضرورة تفادي الكوارث قبل وقوعها

أكد أن هناك قانوناً نافذاً للانتخابات كان يجب تطبيقه، معرباً عن رفضه لأي تمديد، مشيراً إلى أن الرئيس يمتلك "مخرجاً" في هذا الملف.



وفي سياق آخر، أكد في حديث عبرmtv أن هناك خطة للكوارث في ، داعياً إلى ضرورة تفادي قبل وقوعها.

وأعلن أيضاً أن العمل في النافعة تحسن بنسبة 70%.