شهيدٌ... معلومات عن المُستهدف في "غارة الطيري" (صورة)

أفادت "الوكالة "، عن إستشهاد المواطن مهدي حسان في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارته في بلدة .

وأشارت إلى أنّ شيعتو كان اصيب في الحرب الإسرائيليّة الأخيرة.