تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بري يحضّر أوراق ترشحه وهيئة التشريع لا تحلّ مكان مجلس النواب

Lebanon 24
12-02-2026 | 22:51
A-
A+
بري يحضّر أوراق ترشحه وهيئة التشريع لا تحلّ مكان مجلس النواب
بري يحضّر أوراق ترشحه وهيئة التشريع لا تحلّ مكان مجلس النواب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": دخل لبنان فلك الانتخابات النيابية بعد تأكيدات رسمية قطعت الشك باليقين حول التزام الموعد المحدد لها اعتباراً من مطلع أيار المقبل.

بدأت المهل تضيق مع فتح باب الترشيحات الثلاثاء الماضي، بعد إعلان وزارة الداخلية استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لهذه المرحلة، بما يضع القوى السياسية كلها أمام تحدي خوض الاستحقاق وفق القانون النافذ، ما دامت أي تعديلات على هذا القانون لم تطرأ بعد، وكأنها لم تعد مطروحة، على نحو لم تترك أي خيار أمام مختلف القوى إلا الاستعداد لخوض المعركة وإنجاز التحالفات.

وفي أول اختبار لمدى جدية الرئيس بري ورفضه القاطع أي تأجيل تحت أي مسمى عبر المجلس، بدأت دوائره تعد ملف تقديم ترشحه الاثنين المقبل، ليطلق بذلك صفارة الانتخابات، بعدما تبين أنه لم يتقدم أي فريق حتى الآن بطلب الترشح في انتظار تركيب اللوائح وفق التحالفات الجاري بحثها راهناً.

وعلى الرغم من أن كل المؤشرات حتى الآن تشي بأن الانتخابات ستجرى وفق المراحل المقررة لها بدءاً من الثالث من أيار المقبل، أكدت وزارة الداخلية جهوزيتها للاقتراع لـ 128 مقعداً. وعلى هذا الأساس صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشيحات للدوائر الـ 15 لانتخاب 128 نائباً بسبب تعذر فتح باب الترشيح للدائرة 16 في ظل عدم صدور المراسيم التطبيقية اللازمة.والواقع أن تمسك بري بموقفه يضع الحكومة أمام أول خيار يقضي بإعلان تعذر إجراء الانتخابات في الخارج للمقاعد الستة، وتالياً تعليق العمل بهذه المادة كما حصل في انتخابات 2022. وقد برز إمكان اعتماد هذا الخيار بمجرد أن فتح وزير الداخلية باب الترشح للدوائر الـ 15 حصراً، ما يشي بأن لا جهوزية لدى الداخلية، كما لدى وزارة الخارجية لإجراء الانتخابات في هذه الدائرة، وإلا فستكون الحكومة ملزمة إجراءها وفق القانون النافذ بقطع النظر عن النتيجة التي سيفضي إليها اقتراع المغتربين للمقاعد الستة. وهنا يبرز بوضوح توجه القوى السياسية المعارضة لهذه الدائرة لدعوة ناخبيها إلى الاقتراع للوائحها في لبنان.

لن يطول الوقت حتى يتبين الاتجاه الذي ستسير فيه الأمور بعدما بات واضحاً أن رئيس المجلس قرر سحب نفسه، رامياً كرة الحل وتحمل المسؤولية في مرمى الحكومة، في رد على ما فعلته هي برميها قانون الفجوة المالية في وجه المجلس لإقراره بعيوبه.

وكتبت منال شعيا في" النهار": من الآخر، إن اللجوء إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لا يعفي الحكومة من الذهاب إلى مجلس النواب لتعديل قانون الانتخاب.

يجزم الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك بأن "هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة استشارية، لا أكثر ولا أقل، وبالتالي هي ليست هيئة تشريعية باستطاعتها أن تحل مكان مجلس النواب".

إذن، المعادلة أكثر من واضحة. على الرغم من أنه في الفترة الأخيرة، سرت معلومات أو أخبار عن إمكان اللجوء إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، كنوع من "مخرج لائق وقانوني".

تقنياً، إن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ما يوجب اقتراع غير المقيمين في 1 أيار المقبل في بعض الدول ويوم الأحد في 5 أيار في دول أخرى، بالإضافة إلى التعميم المتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح الانتخابية، إلا أن هذا الواقع العملي لا يزال يصطدم "بعائق تشريعي" يوجب تعديل قانون الانتخاب النافذ.

وما زاد من التعقيد، الموقف الأخير للرئيس بري الذي قطع فيه الطريق أمام أي إمكان للتعديل أو عقد جلسة عامة تشريعية قريبة لإقرار التعديلات اللازمة والضرورية، ما يعرقل المسألة التقنية أكثر. وما يضاعف من هذه الصعوبة، أن ثمة أكثر من غموض في أكثر من نقطة، أهمها طريقة تصويت المغتربين.

فهل يمكن أن يكون اللجوء إلى هيئة التشريع والاستشارات مخرجاً أو حلاً؟

يجيب مالك: "قطعاً لا. إن هيئة التشريع استشارية، لا أكثر ولا أقل. أكثر من ذلك، حتى إن الرأي الذي تبديه هذه الهيئة يبقى رأياً استشارياً غير ملزم، وبالتالي باستطاعة وزير الداخلية الأخذ به أو إهماله".
قد يكون موقف الحجار استند إلى المعادلة التي تقول بأن اللجوء إلى "هيئة الاستشارات والتشريع" في وزارة العدل يُعدّ مخرجاً قانونياً وفنياً لتفسير النصوص الغامضة أو المعقدة في قانون الانتخاب، ولا سيما عند تعارض الآراء السياسية حول تطبيقه، مثل آليات اقتراع المغتربين أو توزيع المقاعد، وذلك لضمان حياد العملية الانتخابية وسلامتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: مجلس النواب لا يعمل بالشكل اللازم ونحن لا نتنافس مع بري على رئاسة المجلس
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القاعة العامة لمجلس النواب لمناقشة موازنة الـ2026
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه برّي طلب بوقف البثّ المباشر لمجريات جلسة مناقشة الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول الرئيس بري إلى مجلس النواب لاستكمال جلسة مناقشة الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

وزير الداخلية

الانتخابية

المعارضة

الدستور

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:03 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-02-13
Lebanon24
03:06 | 2026-02-13
Lebanon24
03:03 | 2026-02-13
Lebanon24
03:00 | 2026-02-13
Lebanon24
02:47 | 2026-02-13
Lebanon24
02:45 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24