تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الخيار الدبلوماسي غير مضمون النتائج وهذا ما تبلغه مسؤول لبناني عن نيّات نتنياهو
Lebanon 24
12-02-2026
|
23:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": بينما يبدو
لبنان
في موقع المتلقّي والفاقد للمبادرة، تسعى بعض دول الإقليم مثل
السعودية
وقطر وسلطنة عُمان وتركيا إلى التأثير ولو نسبياً على الموقف الأميركي وإيجاد نوع من التوازن مع الدور
الإسرائيلي
التحريضي، وهي مهمة صعبة جداً بفعل العلاقة المميزة التي تربط
واشنطن
بتل أبيب عموماً، ونتنياهو بترامب خصوصاً، وهما اللذان التقيا سبع مرات خلال نحو سنة في رقم قياسي غير مسبوق، بمعزل عن وجود بعض التباينات التكتيكية والموضعية أحياناً، والتي لا تفسد في «الود الاستراتيجي» قضية.
ولأن الساحة
اللبنانية
هي بطبيعتها هشّة وتعاني من ضعف المناعة، فإن كلفة الوقت الضائع عليها مرتفعة جراء النزيف والاستنزاف الناتجين من مواصلة الاعتداءات
الإسرائيلية
بأشكالها المتنوعة، واستمرار الاحتلال لأجزاء من الجنوب، وسط غياب أي مظلة يمكن الاحتماء بها.
ويكشف مسؤول لبناني رفيع المستوى أنّ إحدى الشخصيات الغربية التي تتولى موقعاً رسمياً في بلادها أبلغت إليه خلال لقائها به أنّ الجيش الإسرائيلي وجهاز «الموساد» يفضّلان الانسحاب من لبنان «لكن نتنياهو هو الذي لا يزال يرفض هذا الخيار ربطاً بحساباته الشخصية والانتخابية».
وينبّه المسؤول إلى أنّ نتنياهو «مجنون وعلينا حماية لبنان من جنونه»، مشدداً على أنّ لا خيار حالياً سوى المسار الدبلوماسي، «وعلى «حزب الله» أن يساعد في تسهيل هذا المسار عبر تعزيز أوراق الدولة اللبنانية، حتى تستطيع إقناع الجانب الأميركي بالضغط على المحتل الإسرائيلي لإلزامه بالانسحاب ووقف الاعتداءات».
ويقرّ المسؤول إيّاه بأنّ الخيار الدبلوماسي غير مضمون النتائج، وأن نسبة نجاحه خمسون في المئة، «إنما ليس لدينا سواه وهو أفضل الممكن راهناً، لأن بديله استمرار الوضع الحالي، وعندها ستكون نسبة تحقيق اختراق إيجابي صفر في المئة».
ويؤكد المسؤول أنّ السلام أو التطبيع مع «إسرائيل» غير مطروح، مشيراً إلى أنّه بعد الانسحاب واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وترسيم الحدود، يمكن الذهاب إلى معادلة تثبيت اتفاقية هدنة 1949 وتفعيلها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
13/02/2026 10:20:41
13/02/2026 10:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب لم يتخل عن خيار مهاجمة إيران لكنه يفضل المسار الدبلوماسي
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب لم يتخل عن خيار مهاجمة إيران لكنه يفضل المسار الدبلوماسي
13/02/2026 10:20:41
13/02/2026 10:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: الدفاع عن أوكرانيا الخيار الأخير إذا فشلت الدبلوماسية مع روسيا
Lebanon 24
زيلينسكي: الدفاع عن أوكرانيا الخيار الأخير إذا فشلت الدبلوماسية مع روسيا
13/02/2026 10:20:41
13/02/2026 10:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: خيار المواجهة مع إيران لا يزال مطروحا
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: خيار المواجهة مع إيران لا يزال مطروحا
13/02/2026 10:20:41
13/02/2026 10:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
الجمهوري
السعودية
إسرائيل
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
المفتي دريان رعى افتتاح قسم أمراض الدم والأورام في مستشفى المقاصد
Lebanon 24
المفتي دريان رعى افتتاح قسم أمراض الدم والأورام في مستشفى المقاصد
03:07 | 2026-02-13
13/02/2026 03:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"المالية" أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة أو بطاقات الائتمان المصرفي وOnline
Lebanon 24
"المالية" أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة أو بطاقات الائتمان المصرفي وOnline
03:06 | 2026-02-13
13/02/2026 03:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
03:03 | 2026-02-13
13/02/2026 03:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التمويل المشروط للجيش.. تحديات وانقسام داخل واشنطن بشأن الدعم
Lebanon 24
التمويل المشروط للجيش.. تحديات وانقسام داخل واشنطن بشأن الدعم
03:00 | 2026-02-13
13/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من الاتحاد العمالي العام بحث مع نقابات مصر تعزيز التعاون والتحديات المشتركة
Lebanon 24
وفد من الاتحاد العمالي العام بحث مع نقابات مصر تعزيز التعاون والتحديات المشتركة
02:47 | 2026-02-13
13/02/2026 02:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
10:00 | 2026-02-12
12/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
09:30 | 2026-02-12
12/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:07 | 2026-02-13
المفتي دريان رعى افتتاح قسم أمراض الدم والأورام في مستشفى المقاصد
03:06 | 2026-02-13
"المالية" أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة أو بطاقات الائتمان المصرفي وOnline
03:03 | 2026-02-13
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
03:00 | 2026-02-13
التمويل المشروط للجيش.. تحديات وانقسام داخل واشنطن بشأن الدعم
02:47 | 2026-02-13
وفد من الاتحاد العمالي العام بحث مع نقابات مصر تعزيز التعاون والتحديات المشتركة
02:45 | 2026-02-13
نائب مستاء: لا بدي اعرف ولا رح إسألن
فيديو
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 10:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 10:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
13/02/2026 10:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24