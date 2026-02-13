عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بتجديد التزامنا بقيام دولةٍ قويةٍ عادلة

في الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد الرئيس التي تصادف غداً ، قال رئيس الجمهورية : " نفتقد اليوم رجلا كرّس حياته لمشروع الدولة، ولإعادة إعمار وتعزيز حضوره العربي والدولي. لقد آمن الرئيس الشهيد بلبنان الدولة والمؤسسات، وبالعيش المشترك، وبأن النهوض الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان والتعليم والاقتصاد ، وشكل استشهاده محطة مفصلية في تاريخ وطننا، ورسالةً بأن بناء الدولة يتطلّب تضحيات جساماً".

أضف:" إن الوفاء لذكراه يكون بتجديد التزامنا بقيام دولةٍ قويةٍ عادلة، تحكم بالقانون، وتصون وحدتها الوطنية، وتضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.

رحم الله الرئيس ، وحفظ لبنان وشعبه."