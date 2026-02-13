تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خلف: لبنان ليس أرضًا سائبة لتصحيح أوهامٍ تاريخية

Lebanon 24
13-02-2026 | 01:53
خلف: لبنان ليس أرضًا سائبة لتصحيح أوهامٍ تاريخية
كتب النائب ملحم خلف على منصة "إكس": "حين يتحوّل عبورُ السياج وخرقُ السيادة إلى نزهة تشجير، نعرف أن الوقاحة بلغت ذروتها. لبنان ليس أرضًا سائبة لتصحيح أوهامٍ تاريخية، ولا حديقة خلفية لمشاريع استيطان مريضة. سيادة لبنان خطّ أحمر، وحدوده ليست ساحة تجارب لأحلام توسّعية فاشلة. ومن يطالب بالاستيطان في أرض غيره بحجة الدفاع، فليبدأ بالدفاع عن احترام القانون الدولي أولًا. ومن يمدّ يده ليقضم، سيجد وطنًا كاملًا في وجهه. لبنان ليس للبيع. ولا للإلحاق. ولا للمساومة".
