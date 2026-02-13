تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لبنان والمغرب يبحثان تعزيز التعاون العمالي واتفاقية ثنائية مرتقبة

Lebanon 24
13-02-2026 | 01:56
لبنان والمغرب يبحثان تعزيز التعاون العمالي واتفاقية ثنائية مرتقبة
عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر، على هامش أعمال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المنعقد في مدينة مراكش في المملكة المغربية، لقاءً ثنائياً مع نظيره المغربي يونس سكوري، تم خلاله البحث في سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العمالية.

تناول اللقاء آفاق تبادل التجارب والخبرات بين وزارتي العمل في لبنان والمغرب، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة.

كما بحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين، تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، وتبادل المعلومات، وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين، وتساهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي سياق دعم الكفاءات وتنمية الموارد البشرية، تم التطرق إلى سبل تسهيل التدريب المهني للبنانيين في المغرب من خلال برامج تدريبية متخصصة وشراكات مع مؤسسات ومعاهد مغربية، بما يسهم في رفع مستوى المهارات وتوسيع فرص العمل أمام الشباب اللبناني.

من جهته، وجّه الوزير حيدر دعوة رسمية إلى نظيره المغربي لزيارة لبنان، بهدف استكمال البحث في آليات التعاون المقترحة، ووضع خطة عمل مشتركة تترجم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء.

وأكد الوزيران حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والمغرب، وتطوير الشراكة في المجالات العمالية والاجتماعية، بما ينسجم مع التحديات الراهنة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

المملكة

من جهته

الثنائي

البشري

