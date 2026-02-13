تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بحث مشاكل المزارعين وطالب بحماية الإنتاج المحلي

Lebanon 24
13-02-2026 | 01:59
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بحث مشاكل المزارعين وطالب بحماية الإنتاج المحلي
عقدت لجنة محافظة عكار في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان" اجتماعها الدوري في بلدية تل حياة السهل، بحضور رئيس اللقاء جهاد بلوق ورئيسة مصلحة الأبحاث العلمية غادة البيطار - العبده وممثلين عن مصلحة الزراعة.

وناقش المجتمعون المطالبة بتجميد العمل باتفاقية التيسير العربية، ومعالجة استيراد البطاطا، وحماية الإنتاج المحلي، مع الإشادة بموقف وزير الزراعة بضبط الكميات المستوردة. وتم التوافق على عقد لقاء تنسيقي مع مصلحة الاقتصاد في الشمال حول سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة.

كما تم التطرق إلى نقص التجهيزات في المختبرات، وجهود تحصين الثروة الحيوانية، واختتم الاجتماع بالتركيز على مشكلة تلوث مياه الري، والتوافق على دعوة المعنيين لاجتماع عاجل لوضع حلول عملية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

وزير الزراعة

التركي

الشمال

الترك

