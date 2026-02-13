اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بحث مشاكل المزارعين وطالب بحماية الإنتاج المحلي

عقدت لجنة محافظة في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في " اجتماعها الدوري في بلدية تل حياة السهل، بحضور رئيس اللقاء جهاد بلوق ورئيسة مصلحة الأبحاث العلمية غادة البيطار - العبده وممثلين عن مصلحة الزراعة.



وناقش المجتمعون المطالبة بتجميد العمل باتفاقية التيسير العربية، ومعالجة استيراد البطاطا، وحماية الإنتاج المحلي، مع الإشادة بموقف بضبط الكميات المستوردة. وتم التوافق على عقد لقاء تنسيقي مع مصلحة الاقتصاد في حول سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة.



كما تم التطرق إلى نقص التجهيزات في المختبرات، وجهود تحصين الثروة الحيوانية، واختتم الاجتماع بالتركيز على مشكلة تلوث مياه الري، والتوافق على دعوة المعنيين لاجتماع عاجل لوضع حلول عملية. (الوكالة الوطنية للإعلام)



Advertisement