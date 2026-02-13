"لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية": لسيادة كاملة وانتخابات دستورية غير منقوصة

أكدت " اللبنانية-الأميركية" (LACC) في بيان أن حصر السلاح بيد هو موجب دستوري وسيادي لا يقبل التأجيل أو المساومة، وشرط أساسي لقيام الدولة. وطالبت بإطلاق المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بأسرع وقت على كامل الأراضي وفق والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701.



ونوهت اللجنة بزيارة العماد رودولف هيكل إلى ، معتبرة أنها تعكس متانة التعاون مع الجيش الأميركي، لكنها شددت على أن نجاح هذا المسار يقتضي تحمل السلطة السياسية مسؤولياتها الكاملة وإعداد الملفات بشكل أفضل ومعالجة الالتباسات.



وثمنت جهود المجموعة الدولية، ودعت إلى إنجاح مؤتمر دعم الجيش في في 5 آذار المقبل.



وفي الملف الانتخابي، جددت اللجنة تمسكها بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية ورفض أي تعطيل أو تأجيل، وأكدت حق المغتربين في انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ128 كاملاً، ودعت إلى إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب باعتبارهما مخالفة دستورية.



وشددت في ختام بيانها على أن استعادة السيادة وحصر السلاح وضمان انتخابات حرة وإقرار الإصلاحات وإعادة أموال المودعين هي المسار الوحيد لإنقاذ .



