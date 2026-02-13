تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية": لسيادة كاملة وانتخابات دستورية غير منقوصة

Lebanon 24
13-02-2026 | 02:03
A-
A+
لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية: لسيادة كاملة وانتخابات دستورية غير منقوصة
لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية: لسيادة كاملة وانتخابات دستورية غير منقوصة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت "لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" (LACC) في بيان أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو موجب دستوري وسيادي لا يقبل التأجيل أو المساومة، وشرط أساسي لقيام الدولة. وطالبت بإطلاق المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بأسرع وقت على كامل الأراضي اللبنانية وفق الدستور والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701.

ونوهت اللجنة بزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، معتبرة أنها تعكس متانة التعاون مع الجيش الأميركي، لكنها شددت على أن نجاح هذا المسار يقتضي تحمل السلطة السياسية مسؤولياتها الكاملة وإعداد الملفات بشكل أفضل ومعالجة الالتباسات.

وثمنت جهود المجموعة الخماسية الدولية، ودعت إلى إنجاح مؤتمر دعم الجيش في باريس في 5 آذار المقبل.

وفي الملف الانتخابي، جددت اللجنة تمسكها بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية ورفض أي تعطيل أو تأجيل، وأكدت حق المغتربين في انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ128 كاملاً، ودعت إلى إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب باعتبارهما مخالفة دستورية.

وشددت في ختام بيانها على أن استعادة السيادة وحصر السلاح وضمان انتخابات حرة وإقرار الإصلاحات وإعادة أموال المودعين هي المسار الوحيد لإنقاذ لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الكنديّة: لبنان نحو دولة دستوريّة!
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية: حصرية السلاح تشكل موجباً سيادياً غير قابل للمساومة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" يرفض مراسيم "منقوصة" لمجالس العمل التحكيمية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: الانتخابات منقوصة من دون اقتراع المغتربين وضمان حرية الجنوبيين
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

القرارات الدولية

لجنة التنسيق

قائد الجيش

الخماسية

الاميركي

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-13
Lebanon24
06:46 | 2026-02-13
Lebanon24
06:45 | 2026-02-13
Lebanon24
06:28 | 2026-02-13
Lebanon24
06:12 | 2026-02-13
Lebanon24
06:01 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24