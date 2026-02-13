المستقبل يدعو صيدا والجنوب لإحياء "14 شباط".. نقل مجاني ونقاط تجمع

دعا " " – منسقية والجنوب أهالي المدينة والجوار لأوسع مشاركة في إحياء الذكرى الحادية والعشرين لإستشهاد الرئيس يوم 14 شباط 2026 الساعة الثانية عشرة ظهراً أمام ضريح الرئيس الشهيد في وسط .



وأعلن التيار في بيان" وضع وسائل نقل بتصرف الراغبين بالمشاركة بدءاً من الثامنة والنصف من صباح يوم الرابع عشر من شباط في نقاط تجمع في الأحياء لنقلهم الى مركز التجمع في موقف العلايلي قبالة شركة الكهرباء والإنطلاق منه الى وسط بيروت



وفيما يلي نقاط التجمع في الأحياء :



- سيروب : أمام جامع عثمان.



- الفيلات : ساحة النداف.



- التعمير التحتاني ومدينة العمال : أمام ثانوية الصبيان+ قرب سوبرماركت التعمير + دوار الأميركان.



- حي البعاصيري -سهل



- الصباغ : أمام سبينس .



- صيدا القديمة : رجال الأربعين + نقابة صيادي الأسماك + خان الإفرنج + القلعة البرية .



- : أمام سوبرماركت سناء أحمد.



- قرية السلام : الساحة في مجمع قرية السلام .



- قياعة : مجمع الرياضي.



- مكسر العبد : زاروب الحريري .



- حي الزهور : مقابل السراي.



- سهل الصباغ : مقابل سبينس .



- الهلالية : قرب المركز الثقافي + سوبرماركت حفوضة .



- نقطة التجمع والإنطلاق الرئيسية : في موقف العلايلي – شارع حسام الدين الحريري- مقابل اشبيلية.



الإنطلاق نحو بيروت : الساعة 9.30 صباحاً".



