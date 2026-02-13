تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي

Lebanon 24
13-02-2026 | 12:00
A-
A+
سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً.. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً.. إقرأوا آخر تقرير إماراتي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرَ موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً قال فيه إنّ مسار ملف نزع سلاح "حزب الله" في منطقة شمال الليطاني، يُساهم في إرباك "الحزب"، مشيراً إلى أنَّ هذا الملف مُرتبط أيضاً بمفاوضات إيران.
 

التقرير يقولُ إنَّ لبنان يقفُ أمام السيناريوهات ذاتها في ملف حصرية السلاح، رغم الضغوط الدولية والجولات الدبلوماسية المكثفة التي شهدتها الفترة الأخيرة، في وقت لا تزال الأطراف كافة تقف على مسافة واحدة من هذا الملف من دون تسجيل أي تقدم أو تراجع.
 

ويقول خبراء إنّ "المرحلة الثانية من  شمال الليطاني تبقى مرتبطة باستكمال المرحلة الأولى في جنوبه بشكل كامل، لا سيما في ظل عقدة النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل".
 

وتابع: "غير أن المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، سواء اتجه نحو التهدئة أو التصعيد، سيحدد مآلات هذا الملف، خصوصاً أنَّ سلاح حزب الله وتمويله مرتبطان بإيران، ما يجعل القرار في هذا الشأن إيرانياً أكثر منه لبنانياً".
 

وتُشير هذه المعطيات إلى أن "مسار  شمال الليطاني يتجاوز الإطار اللبناني، ويعيد سيناريو الحرب إلى الواجهة، رغم ما يُظهره بعض الأطراف الخارجية من ليونة أخيراً، ما يضع لبنان أمام استحقاق صعب يتمثل إما في العزلة الدولية والاقتصادية، أو الصدام مع حزب الله، أو مواجهة حرب إسرائيلية واسعة".
 

ونقل التقرير عن المحلل السياسي وجدي العريضي قوله إنَّ "مجلس الوزراء وبحضور قائد الجيش العماد جوزاف هيكل، سيتطرق في جلسته المقررة يوم الاثنين المقبل إلى آلية تنفيذ نزع السلاح شمال الليطاني، استكمالاً للخطوات التي نُفذت في جنوبه، على أن يضع قائد الجيش المجلس في صورة لقاءاته الأخيرة".
 

وذكر العريضي أنَّ "مرحلة ما بعد زيارة قائد الجيش إلى واشنطن ليست كما قبلها، في ظل ضغوط دولية متزايدة"، مشيراً إلى أن "مستثمرين غير لبنانيين أبلغوا بوضوح أنهم لن يدعموا لبنان قبل استكمال خطة الجيش، ولا سيما في ما يتعلق بشمال الليطاني".
 

وأوضح أن "أي انتعاش اقتصادي مرتقب يبقى مشروطاً بتنفيذ خطة الجيش"، مؤكداً أن "الأمر بات ضرورة لا مجال للمجاملة فيها".
 

وكشف، استناداً إلى معلوماته، أن "حزب الله قد يتجه إلى التصعيد ولن يقبل بتنفيذ خطة شمال الليطاني، في وقت يترقب فيه الجميع مسار العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران لما له من انعكاسات مباشرة على الملف اللبناني".
 

واختتم العريضي حديثه بالإشارة إلى معلومات تفيد بأن قائد الجيش تلقى خلال لقاءاته الخارجية رسائل أكثر تشدداً مما أُعلن في الإعلام، تتعلق بضرورة استكمال حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، معتبراً أن سلاح حزب الله وموارده مرتبطان بإيران، وبالتالي فإن قرار تسليمه يبقى رهن القرار الإيراني الذي سيتحدد وفق مسار المفاوضات ونتائجها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تدريبات لـ"حزب الله" على "جزيرة".. إقرأوا آخر تقرير!
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران قد تفاجئ إسرائيل بـ"هجوم بري".. إقرأوا آخر تقرير من تل أبيب
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

قائد الجيش

اللبنانية

دبلوماسي

الإيراني

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2026-02-13
Lebanon24
14:30 | 2026-02-13
Lebanon24
14:29 | 2026-02-13
Lebanon24
14:27 | 2026-02-13
Lebanon24
14:13 | 2026-02-13
Lebanon24
13:46 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24