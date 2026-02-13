في ذكرى استشهاده الـ21.. هكذا تحدث سياسيون ورسميون عن رفيق الحريري

في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق يوم 14 شباط، توالت بيانات السياسيين ورجال الدين إحياء لهذه المناسبة الأليمة التي يشهدها .

وأجمعت البيانات على مكانة الحريري كرجل دولة، مؤكدة أن الرئيس الراحل كان سيداً لنهج الاعتدال وبناء الوطن.

وفي بيان له في المناسبة، قال عن الحريري: "نفتقده رجل دولة وداعية وحدة ونهج إعتدال في ذكرى شهادته مدعوون للتأكيد والتمسك بهذه العناوين لحفظ لبنان الذي نذر الرئيس الشهيد نفسه من أجله ، لكي يبقى لبنان وطناً لكل أبنائه وطنا للإنسان".





وفي منشور له، قال رئيس نواف سلام: "نستذكر اليوم كبير من لبنان، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، صاحب الرؤية الثاقبة والإرادة الصلبة في اعادة إعمار لبنان بعد سنوات من الحرب والدمار والاحتلال، كما الحريص على ترسيخ السلم الأهلي واستقرار لبنان ووحدة أبنائه من خلال تطبيق اتفاق الطائف".



‏تابع: "وبسبب وجودي خارج البلاد، فقد كلّفت الوزيرة حنين السيّد بان تقوم نيابة عني بزيارة ضريح شهيد الوطن الغالي غدا وقراءة الفاتحة عن روحه وأرواح صحبه الأبرار. ‏طيب الله ثرى كل شهداء لبنان".

وكتب رئيس " " النائب جبران باسيل على حسابه على منصة "أكس": "في هذا الوطن، كلٌّ دفع ضريبته، لكن أغلى ضريبة هي الاغتيال الجسدي، دون أن ننسى قساوة الإغتيال السياسي؛ والظلم الكبير أن تبقى الحقيقة غير مكشوفة".

وختم قائلاً: "الرحمة لروح دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ولكل من تعرّض للتصفية الجسدية. علّنا نتعظ بأن الحوار والتفاهم وحدهما ينقذان لبنان".





من جهته، صدر عن رئيس حزب "القوات " سمير جعجع بيان جاء فيه: "تحلُّ الذكرى الحادية والعشرون لاغتيال الرئيس رفيق الحريري وكلنا أمل بمستقبل لبنان أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "الأهداف التي استشهد من أجلها الرئيس الحريري قد تحقق جزءٌ كبيرٌ منها. لقد أقدمت جماعة الممانعة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري بحجة أنه كان وراء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، الذي دعا إلى خروج جيش الأسد من لبنان وحلّ جميع التنظيمات المسلحة غير الشرعية. وها نحن اليوم من دون الأسد حتى في ، وعلى قاب قوسين أو أدنى من حلّ التنظيمات المسلحة غير الشرعية كلها، وبسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية".

وأكمل: "أما السبب الآخر لاغتيال الرئيس رفيق الحريري فكان عمله الدؤوب من أجل الوصول إلى دولة حديثة ومتطورة، يسودها الإنماء والإعمار، خالية من الفوضى والفساد وانعدام الكفاءة، ويعيش اللبنانيون في ظلها بكرامة وبحبوحة. وفي هذه المناسبة، أدعو اللبنانيين جميعًا إلى التكاتف لتحقيق ما تبقى من أهداف الرئيس رفيق الحريري، وفاءً لذكراه، وأمانةً للبنانيين الذين منحونا ثقتهم".





بدوره، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "أكس": "في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نستحضر مشروع الاعتدال والوحدة وبناء الدولة الذي آمن به، ونجدّد الإيمان بلبنان السيادة والعدالة ودولة المؤسسات. الرحمة لروحه ولأرواح جميع الشهداء".

أيضاً، قال وزير الإعلام بول مرقص عبر منصة "أكس": "في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الشهيد رفيق الحريري، يقف لبنان أمام ذاكرة تختزن حلم الدولة وازدهارها. لم يكن استشهاده حدثا عابرا، بل لحظة مفصلية في تاريخ الوطن، اختبرت فيها إرادة اللبنانيين بالتمسك بالعدالة والحقيقة".

كذلك، كتب رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس تجمع "كلنا " الوزير السابق محمد شقير على منصة "أكس": "في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، نستعيد مسيرة رجل آمن بلبنان وطنا للفرص والإبداع لا ساحة للصراعات، وبالاعتدال نهجا، وبالإنماء طريقا لبناء الدولة. قاد مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن، ووضع بصمته في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وسعى لترسيخ حضور لبنان عربيا ودوليا".

وتابع: "رغم مرور 21 عاما على اغتياله، لم يستطع اغتيال الفكرة التي حملها، وبقي مشروع الدولة، والاقتصاد المزدهر، والتعليم المنفتح، حاضرا في وجدان اللبنانيين. في كل يوم، نجدد العهد بأن يبقى لبنان الذي حلم الرئيس الشهيد به وطنًا للعيش المشترك، وللشباب الطامح، وللمستقبل الذي يستحقه أبناؤه. رحم الله الرئيس الشهيد".

أيضاً، زار النائب السابق كاظم الخير ضريح الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الشهداء في وسط بيروت، عشية الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث قرأ الفاتحة على أرواحهم.





وأكد أن "مشروع الحريري يشكّل الخلاص الوحيد للبنان، من خلال بناء الدولة عبر المؤسسات، وبناء الإنسان عبر ".



بدوره، قال النائب أحمد الخير في ذكرى استشهاد الحريري: "21 عاماً، والألم في 14 شباط يعود كأننا في اللحظة الأولى لاغتياله، مع اليقين بأن الكبار من أمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يغيبون عن ذاكرة وطن يفتقدهم كل يوم في حاضره ومستقبله".





أضاف في بيان: "في 14 شباط 2026، نجدد العهد، من المنية مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن نبقى أوفياء لرسالته، وأن نواصل العمل من أجل لبنان الذي استشهد من أجله، لبنان السيادة والشراكة والاعتدال، لبنان الإعمار والإنماء المتوازن، لبنان العربي بهويته وانتمائه وانفتاحه".





وختم: "العهد للرفيق باقٍ... ما بقي لبنان".

إلى ذلك، استذكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الرئيس الشهيد رفيق الحريري واصفاً إياه بـ"رجل الدولة، وداعية الوحدة الوطنية والعيش المشترك".

وأكد أبي المنى أنه "كانت للحريري المساهمة الكبيرة في اتفاق الطائف الذي أنهى مرحلة صعبة من تاريخ لبنان، راسماً لبلده مساراً متقدماً على مستوى البناء والنهوض الحضاري".





ودعا الشيخ أبي المنى في بيان بالمناسبة، "للتمسك بنهج الرئيس الشهيد الاعتدالي، وإرثه الوطني، والبناء على مسيرته الإعمارية والإنسانية، لتحقيق ما نذر نفسه لأجله، حفاظاً على لبنان الهوية والتنوع والانتماء".

وكتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس" قائلاً: "في حياته، أنقذ طلاّب لبنان و رفع إسمه عالياً... في مماته، أنقذ شعب لبنان و دحر محتلّه بعيداً... إشتقنا لرفيق الدولة".

من ناحيته، كتب النائب السابق إميل رحمه عبر حسابه على منصة "اكس": "رفيق الحريري لا يغيب عن ذاكرة الواحد، ولا يقتلع من قلوب السنة. مهما حاولوا الغرف من إرثه لن يقووا على محاصرة هذا الإرث الذي يراكم ناسا يحفظونه، ويدافعون عن حضوره واستمراريته، لا بالمال الذي يغدق من ذوي النعمة المحدثة.. قديما قال ناصيف اليازجي: لا تأمل الخير من ذي نعمة حدثت فهو الحريص على أثوابه الجدد".

وتابع: "ما من مرة كنت مشايعاً لرفيق الحريري أو مؤيدا له، كنت في الخندق المعارض، لكني أعترف انه كان ظاهرة قبل استشهاده، وظله باق ولن ينكفيء. فليتعظ الطامحون في وراثته، والقفز فوق حضوره الثابت أبدا ولو أنه طي اللحد".

أيضاً، كتب النائب عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "أكس" قائلاً: "14 شباط ذكرى للبنانيين، ومناسبة للوحدة والتلاقي في وجه الصعاب. إنها دعوة من أجل التضامن لحماية الوطن".



