Najib Mikati
لتخفيض أسعار السلع الأساسية .. الاقتصاد تطلق مبادرة "سوا بالصيام"

Lebanon 24
13-02-2026 | 08:45
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة "سوا بالصيام" بالتعاون مع أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية والنقابات المعنية، بهدف تخفيض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية خلال شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير، وذلك في 27 من كبرى السوبرماركت في لبنان وضمن أكثر من 180 نقطة بيع، في خطوة ترمي إلى حماية المستهلك والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين في مواسم الصيام.

جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحافي عقده وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط اليوم، بحضور المدير العام للوزارة محمد أبي حيدر ومدير مصلحة حماية المستهلك طارق يونس، وبمشاركة نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، بالإضافة إلى نقباء قطاعات اللحوم والدواجن والخضار والمطاحن.

وأكد الوزير البساط خلال المؤتمر أنه في مواسم الصيام تتجدد معاني التضامن والتكافل التي يقوم عليها المجتمع اللبناني، مشيراً إلى إدراك الوزارة للتحديات التي يواجهها المواطن ومسؤوليتها في الوقوف إلى جانبه.
 
وأوضح أن مكافحة الغلاء وتحسين الوضع المعيشي تمثل أولوية قصوى عبر خطوات عملية تشمل تكثيف زيارات مراقبي حماية المستهلك وتفعيل قانون المنافسة وتسهيل إجراءات الاستيراد لتخفيض الكلفة.

وأوضح الوزير أن مبادرة "سوا بالصيام" تستهدف تخفيض أسعار سلة تضم 21 سلعة من الأكثر استهلاكاً كالزيوت والسكر والحبوب وغيرها، بنسبة حسم تبدأ من 15 بالمئة وتتصاعد، بمشاركة واسعة من نقاط البيع تحت مظلة نقابة أصحاب السوبرماركت.
 
كما ثمن البساط تجاوب النقابات وتعاونها الذي يمثل نموذجاً إيجابياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الغلاء، مؤكداً أن الوزارة ستواكب تنفيذ المبادرة بمتابعة ميدانية منتظمة لضمان الالتزام بها.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير البساط على العمل لترجمة قيم التضامن إلى أفعال تعزز الاستقرار المعيشي وتصون كرامة المواطن، متوجهاً بالتهنئة والتباريك للإخوة المسيحيين والمسلمين بمناسبة الصوم الكبير وشهر رمضان المبارك.

