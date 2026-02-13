تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جابر: قانون "الفجوة المالية" ممر إلزامي لحماية أموال المودعين وإصلاح القطاع المصرفي

Lebanon 24
13-02-2026 | 09:29
A-
A+
جابر: قانون الفجوة المالية ممر إلزامي لحماية أموال المودعين وإصلاح القطاع المصرفي
جابر: قانون الفجوة المالية ممر إلزامي لحماية أموال المودعين وإصلاح القطاع المصرفي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير المالية ياسين جابر، اليوم الجمعة، اختتام سلسلة من المناقشات المكثفة مع وفد صندوق النقد الدولي، واصفاً الأجواء بأنها كانت "إيجابية" وأسفرت عن "تقدم ملموس نحو الأفضل".
 
وضم الاجتماع الختامي فريقاً من اختصاصيي الوزارة، بينما مثل الصندوق رئيس بعثته إلى لبنان أرنيستو راميريز ريغو، والممثل المقيم فريديريكو ليما، حيث ركزت الجلسة على الإطار المالي المتوسط الأجل كركيزة أساسية للاتفاق المرتقب.

وأوضح الوزير جابر في تصريح له أن الاجتماعات التي انطلقت منذ الثلاثاء شملت مصرف لبنان وجمعية المصارف ودوائر معنية لمناقشة التطورات النقدية والمالية. وأشار إلى أن الأمور تتطور إيجاباً، لاسيما وأن لبنان لم يعد يحقق عجزاً في موازنته، بل سجل فائضاً في عام 2025. وكشف عن الاتفاق على وضع خطة خمسية للتطور الاقتصادي ستُرفع قريباً إلى مجلس الوزراء، بالتوازي مع البحث في قانون إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة "الفجوة المالية".

وأشار جابر إلى أن النقاشات ستستأنف خلال مؤتمر الربيع في واشنطن بشهر نيسان المقبل، حيث يُتوقع أن تتبلور الخطوات المتعلقة بزيادة الرواتب وتأمين مصادر تمويلها والتغييرات الإدارية المطلوبة. وأعرب عن أمله في البدء بمناقشة الاتفاق النهائي بين أواخر نيسان وبداية أيار، مؤكداً أن الصندوق سيصدر بياناً يلخص نتائج الجولة الحالية.

ورداً على سؤال حول مهلة نيسان والتعديلات على قانون الفجوة المالية، نفى جابر وجود مهلة محددة، موضحاً أن القانون الحالي ليس نهائياً والبحث جارٍ لتحسينه وجعله أكثر فعالية.
 
وشدد على أن الدولة خرجت من مرحلة "الإنكار" للأزمة التي استمرت ست سنوات، مؤكداً أن القانون يضع حلولاً إلزامية لمعالجة أزمة القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين، وإخراج لبنان من اللائحة الرمادية وتجنب العزلة الدولية. وأكد أن الحكومة الحالية ليست مسببة للأزمة لكنها الأولى التي تتصدى لها بجدية، معترفاً بأن الحل سيستغرق وقتاً ويتطلب إعادة بناء الثقة في المصارف.

وفيما يخص الذهب، أكد الوزير أن استخدامه ليس بيد الحكومة بل هو ملك مصرف لبنان وصلاحية التصرف به تعود لمجلس النواب، لافتاً إلى أن قانون الفجوة صريح بعدم وجود أي صلاحية للحكومة في هذا الشأن.
 
وبدلاً من ذلك، شدد على ضرورة تحسين موارد الدولة عبر النظام الضريبي، مشيراً إلى إجراءات بدأت بالفعل تشمل تحصيل رسوم المقالع والكسارات، وفرض ضرائب على أرباح "صيرفة"، والتدقيق الدولي في هدر أموال الدعم، بالإضافة إلى معالجة ملفات الأملاك البحرية.

وختم جابر بالإشارة إلى أن تعزيز موارد الخزينة ضروري لخدمة المواطنين في مجالات الصحة والأمن الاجتماعي، خاصة مع وجود 300 ألف نازح في الجنوب وكوارث إنشائية في طرابلس تتطلب معالجة فورية.
 
وأكد أن التعاون مع صندوق النقد يمنح لبنان الصدقية المالية ويساعد في تأمين تمويل رد الودائع لأصحابها ويبرهن على جدية الالتزام بالإصلاحات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية ياسين جابر: علينا إعادة ترميم القطاع المصرفي وبمسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" حاولنا إعطاء المودع مسار للحل (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية وإسترداد أموال المودعين بعد التصويت عليه
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "تجار لبنان الشمالي": مشروع قانون الفجوة المالية يُشكّل إجحافا بحقّ المودعين
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يتحفّظ على "الفجوة المالية" ويؤكد حماية المودعين
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

مجلس الوزراء

وزير المالية

مصرف لبنان

واشنطن

طرابلس

التزام

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:37 | 2026-02-13
Lebanon24
12:08 | 2026-02-13
Lebanon24
12:04 | 2026-02-13
Lebanon24
12:00 | 2026-02-13
Lebanon24
11:58 | 2026-02-13
Lebanon24
11:33 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24