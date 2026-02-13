تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حمود: غياب الحريري خسارة سياسية.. والعالم "ساقط" أخلاقياً بعد جرائم غزة

Lebanon 24
13-02-2026 | 09:46
A-
A+
حمود: غياب الحريري خسارة سياسية.. والعالم ساقط أخلاقياً بعد جرائم غزة
حمود: غياب الحريري خسارة سياسية.. والعالم ساقط أخلاقياً بعد جرائم غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكر رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة"، الشيخ ماهر حمود، في موقفه السياسي الأسبوعي، ما وصفه بـ"المهزلة الكبرى" في العالم المعاصر، معتبراً أن الولايات المتحدة وحلفاءها يرفعون شعارات كاذبة لإصلاح العالم ومواجهة الإرهاب، بينما يشنون حملات عالمية ضد إيران وهم غارقون في أبشع الفضائح التاريخية، مستشهداً بملف "جزيرة إبستين".

وأكد الشيخ حمود أن هذا النظام العالمي "ساقط" ولا يحق له التحدث عن حقوق الإنسان أو مواجهة الظلم، خاصة بعد ممارسة أبشع أنواع الانتهاكات في غزة ولبنان وسوريا واليمن.

وعلى الصعيد المحلي، تطرق الشيخ حمود إلى ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، موضحاً أنه ورغم معارضته السابقة لسياسة الرئيس سعد الحريري، إلا أنه يؤكد أن غيابه يشكل "خسارة كبيرة" للحياة السياسية في لبنان.
 
وأشار إلى أن جريمة الاغتيال تبعتها سلسلة من الجرائم، بدأت بـ"شهود الزور" وتحوير التحقيق، وصولاً إلى "الحظر السياسي" المفروض حالياً على الرئيس الحريري ومنع تيار المستقبل من نشاطه.

وختم حمود بدعوة القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما قوى "14 آذار"، إلى ضرورة التكاتف واتخاذ موقف موحد لمنع هذا الحظر، تأكيداً على الحرص على حياة سياسية حرة وديمقراطية في البلاد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس سعد الحريري عبر "اكس": فكر الشهيد محمد شطح سيبقى منارة لمشروعنا السياسي
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: علاقتي مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري تعود الى ما قبل دخوله عالم السياسة وجمعتنا صداقة عائلية واحترام متبادل وخسارة كبيرة استشهاد الرئيس الحريري
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: يتجاهل حديث "قسد" عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي شمال شرقي سوريا
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: أي تواصل مع الجهة المتهمة باغتيال والدي «خيانة وطنية وأخلاقية»
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

الولايات المتحدة

سعد الحريري

الرئيس سعد

اللبنانية

المستقبل

المقاومة

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:37 | 2026-02-13
Lebanon24
12:08 | 2026-02-13
Lebanon24
12:04 | 2026-02-13
Lebanon24
12:00 | 2026-02-13
Lebanon24
11:58 | 2026-02-13
Lebanon24
11:33 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24