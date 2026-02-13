حمود: غياب الحريري خسارة سياسية.. والعالم "ساقط" أخلاقياً بعد جرائم غزة

استنكر رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء "، الشيخ ماهر حمود، في موقفه السياسي الأسبوعي، ما وصفه بـ"المهزلة الكبرى" في العالم المعاصر، معتبراً أن وحلفاءها يرفعون شعارات كاذبة لإصلاح العالم ومواجهة الإرهاب، بينما يشنون حملات عالمية ضد وهم غارقون في أبشع الفضائح التاريخية، مستشهداً بملف " إبستين".



وأكد الشيخ حمود أن هذا النظام العالمي "ساقط" ولا يحق له التحدث عن حقوق الإنسان أو مواجهة الظلم، خاصة بعد ممارسة أبشع أنواع الانتهاكات في غزة ولبنان وسوريا واليمن.



وعلى الصعيد المحلي، تطرق الشيخ حمود إلى ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق ، موضحاً أنه ورغم معارضته السابقة لسياسة ، إلا أنه يؤكد أن غيابه يشكل "خسارة كبيرة" للحياة السياسية في .

وأشار إلى أن جريمة الاغتيال تبعتها سلسلة من الجرائم، بدأت بـ"شهود الزور" وتحوير التحقيق، وصولاً إلى "الحظر السياسي" المفروض حالياً على الرئيس الحريري ومنع من نشاطه.



وختم حمود بدعوة القوى السياسية ، ولا سيما قوى "14 آذار"، إلى ضرورة التكاتف واتخاذ موقف موحد لمنع هذا الحظر، تأكيداً على الحرص على حياة سياسية حرة وديمقراطية في البلاد.



