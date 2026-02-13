رئيس بلدية كفرا ينفي دخول مجندات إسرائيليات إلى أراضي البلدة

نفى رئيس بلدية كفرا الفخري في بيان باسم اهالي البلدة، وبعد "التواصل والتشاور مع وجهائها وفعالياتها"، "بشكل قاطع، دخول أو وجود أي مجندات من جيش العدو الاسرائيلي داخل اراضي البلدة، وفق ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقا بصورة تشير إلى وجود المجندات الاسرائيليات في أراض تابعة للبلدة".



وأكد البيان أن "كفرا بلدة عريقة بشهامة أبنائها ورجولتهم، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وأن لا صحة على الاطلاق للصور المتداولة"، داعيا "الجميع إلى توخي الحذر من الأخبار الكاذبة".



وأشاد بـ"أبناء كفرا الأبطال الذين يسهرون على أمن واستقرار البلدة"، لافتا الى أنهم "كانوا دائما في مقدمة المدافعين عن الوطن والحفاظ على سمعة البلدة ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة".

Advertisement