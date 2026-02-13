تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
دعماً لأهالي الضحايا... عبد المسيح يطلق حملة "إسعاف طرابلس"
Lebanon 24
13-02-2026
|
10:24
كتب النائب
أديب عبد المسيح
عبر حسابه على منصة "X": مدينة
طرابلس
وأهلها لهما مكانة خاصة في قلبي وانا ممتنّ للمدينة حيث اكملت دراستي الجامعية واعتبر أن ما يصيبها يصيب كل شمالي.
لقد قرر المطران
يوسف سويف
جمع تبرعات الصوم الكنسي الكبير لأهالي الضحايا وهو قدوة في ما فعل، ونحن ايضاً بمناسبة حلول شهر
رمضان
المبارك خلال بضعة أيام، قررنا في جمعية " كلنا أهل " فتح باب التبرعات من أجل " إسعاف طرابلس " بدءاً من تاريخ13/2/2026 إلى تاريخ 12/3/2026 على أن نسلم مبلغ التبرعات كاملاً إلى مطرانية طرابلس للموارنة تلبية لندائه و إيفاد
سماحة
مفتي طرابلس
الشيخ محمد إمام
بمضمونه.
وأود ان اعلمكم انه قبيل لحظة الاعلان بلغت قيمة التبرعات مبلغ 11000 دولار."
