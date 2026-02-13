دعماً لأهالي الضحايا... عبد المسيح يطلق حملة "إسعاف طرابلس"

كتب النائب عبر حسابه على منصة "X": مدينة وأهلها لهما مكانة خاصة في قلبي وانا ممتنّ للمدينة حيث اكملت دراستي الجامعية واعتبر أن ما يصيبها يصيب كل شمالي.



لقد قرر المطران جمع تبرعات الصوم الكنسي الكبير لأهالي الضحايا وهو قدوة في ما فعل، ونحن ايضاً بمناسبة حلول شهر المبارك خلال بضعة أيام، قررنا في جمعية " كلنا أهل " فتح باب التبرعات من أجل " إسعاف طرابلس " بدءاً من تاريخ13/2/2026 إلى تاريخ 12/3/2026 على أن نسلم مبلغ التبرعات كاملاً إلى مطرانية طرابلس للموارنة تلبية لندائه و إيفاد مفتي طرابلس بمضمونه.



وأود ان اعلمكم انه قبيل لحظة الاعلان بلغت قيمة التبرعات مبلغ 11000 دولار."

Advertisement