تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دعماً لأهالي الضحايا... عبد المسيح يطلق حملة "إسعاف طرابلس"

Lebanon 24
13-02-2026 | 10:24
A-
A+
دعماً لأهالي الضحايا... عبد المسيح يطلق حملة إسعاف طرابلس
دعماً لأهالي الضحايا... عبد المسيح يطلق حملة إسعاف طرابلس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X": مدينة طرابلس وأهلها لهما مكانة خاصة في قلبي وانا ممتنّ للمدينة حيث اكملت دراستي الجامعية واعتبر أن ما يصيبها يصيب كل شمالي.

لقد قرر المطران يوسف سويف جمع تبرعات الصوم الكنسي الكبير لأهالي الضحايا وهو قدوة في ما فعل، ونحن ايضاً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خلال بضعة أيام، قررنا في جمعية " كلنا أهل " فتح باب التبرعات من أجل " إسعاف طرابلس " بدءاً  من تاريخ13/2/2026 إلى تاريخ 12/3/2026 على أن نسلم مبلغ التبرعات كاملاً إلى  مطرانية طرابلس للموارنة تلبية لندائه و إيفاد سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام بمضمونه.

وأود ان اعلمكم انه قبيل لحظة الاعلان بلغت قيمة التبرعات مبلغ 11000 دولار."
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تلفزيون لبنان يطلق غدا حملة تبرعات دعماً لأهالي طرابلس المنكوبين
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى تستقبل رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وتثني على دعمها لأهالي طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجيه معزياً أهالي الضحايا في طرابلس: على الدولة الحفاظ على حياة الناس وكرامتهم
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح يتفقد ديربلا ويعد بتحسين الخدمات لأهالي المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24

أديب عبد المسيح

الشيخ محمد إمام

الشيخ محمد

يوسف سويف

محمد إمام

شيخ محمد

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:37 | 2026-02-13
Lebanon24
12:08 | 2026-02-13
Lebanon24
12:04 | 2026-02-13
Lebanon24
12:00 | 2026-02-13
Lebanon24
11:58 | 2026-02-13
Lebanon24
11:33 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24