تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بمبادرة هي الأولى إقليمياً.. ناصر الدين يطلق الإرشادات الغذائية المستدامة
Lebanon 24
13-02-2026
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان
ناصر الدين
الإرشادات الغذائية المستدامة المبنية على الأغذية في
لبنان
خلال لقاء موسع في
وزارة الصحة
، وذلك بالتعاون مع نقابة اختصاصيي التغذية وبدعم من منظمات "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
وتعد هذه الخطوة إنجازاً وطنياً يضع لبنان في طليعة دول المنطقة التي تتبنى إرشادات تجمع بين الصحة العامة والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية، بهدف تحسين أنماط حياة المواطنين ومواجهة التحديات المتزايدة للأمن الغذائي.
وأكد الوزير ناصر الدين في كلمته أن السياسات الصحية الحقيقية تبدأ بمعالجة الأسباب الكامنة وراء الأمراض وليس فقط نتائجها، مشيراً إلى أن تبني أنماط تغذية سليمة منذ الصغر يساهم بشكل مباشر في تقليص الفاتورة الصحية الوطنية وتوفير كلف الاستشفاء والدواء.
واعتبر أن هذه الإرشادات تأتي استجابة لواقع ميداني أثبتت الأرقام خطورته، حيث أشارت الدكتورة أليسار راضي من
منظمة الصحة العالمية
إلى بيانات مقلقة تظهر ارتفاعاً كبيراً في معدلات السمنة وزيادة الوزن بين الطلاب والبالغين، مع تراجع ملحوظ في استهلاك الخضروات والفاكهة مقابل الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والملح.
من جهتها أوضحت نقيبة اختصاصيي التغذية نهلة حولا ورئيسة دائرة التغذية وفاء حوماني أن هذا التحول الاستراتيجي يسعى لترسيخ مفهوم الغذاء كنظام متكامل يحمي البيئة ويدعم الإنتاج المحلي والموسمي.
وفي السياق ذاته، شددت ممثلات المنظمات الدولية نورا حداد وآن فالند على أن
هذه المبادرة
تشكل حجر زاوية في الاستراتيجية الزراعية الوطنية، مؤكدات الالتزام بدعم
الحكومة اللبنانية
لتحويل هذه الإرشادات إلى ممارسات عملية تحمي صحة السكان وتعزز قدرة المجتمع على الصمود في ظل الأزمات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إرشادات غذائية أميركية جديدة تثير جدلاً بين الخبراء
Lebanon 24
إرشادات غذائية أميركية جديدة تثير جدلاً بين الخبراء
13/02/2026 19:46:36
13/02/2026 19:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: إنجاز مهم في علاج السرطان رغم محدودية الإمكانات
Lebanon 24
ناصر الدين: إنجاز مهم في علاج السرطان رغم محدودية الإمكانات
13/02/2026 19:46:36
13/02/2026 19:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
القصيفي نعى الصحافي طارق آل ناصر الدين: لبناني من جبل الوطن
Lebanon 24
القصيفي نعى الصحافي طارق آل ناصر الدين: لبناني من جبل الوطن
13/02/2026 19:46:36
13/02/2026 19:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين والسيّد أعلنا آلية التغطية الصحية لنازحي الحافة الأمامية
Lebanon 24
ناصر الدين والسيّد أعلنا آلية التغطية الصحية لنازحي الحافة الأمامية
13/02/2026 19:46:36
13/02/2026 19:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية
الحكومة اللبنانية
هذه المبادرة
وزارة الصحة
منظمة الصحة
ناصر الدين
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ذكرى استشهاده الـ21.. هكذا تحدث سياسيون عن رفيق الحريري
Lebanon 24
في ذكرى استشهاده الـ21.. هكذا تحدث سياسيون عن رفيق الحريري
12:37 | 2026-02-13
13/02/2026 12:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في واشنطن.. وزير الأشغال ناقش تحديات تواجه البنية التحتية العامة في لبنان
Lebanon 24
في واشنطن.. وزير الأشغال ناقش تحديات تواجه البنية التحتية العامة في لبنان
12:08 | 2026-02-13
13/02/2026 12:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات زار دير القلعة في بيت مري: صرح يحمل تاريخ لبنان العظيم
Lebanon 24
وزير الاتصالات زار دير القلعة في بيت مري: صرح يحمل تاريخ لبنان العظيم
12:04 | 2026-02-13
13/02/2026 12:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بارودي: لاعتماد طرابلس ضمن خطة إعمار سوريا
Lebanon 24
بارودي: لاعتماد طرابلس ضمن خطة إعمار سوريا
11:58 | 2026-02-13
13/02/2026 11:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:37 | 2026-02-13
في ذكرى استشهاده الـ21.. هكذا تحدث سياسيون عن رفيق الحريري
12:08 | 2026-02-13
في واشنطن.. وزير الأشغال ناقش تحديات تواجه البنية التحتية العامة في لبنان
12:04 | 2026-02-13
وزير الاتصالات زار دير القلعة في بيت مري: صرح يحمل تاريخ لبنان العظيم
12:00 | 2026-02-13
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
11:58 | 2026-02-13
بارودي: لاعتماد طرابلس ضمن خطة إعمار سوريا
11:33 | 2026-02-13
جنبلاط: هناك محاولة لسلخ الدروز عن محيطهم والمعركة "فكرية وثقافية"
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 19:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 19:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 19:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24