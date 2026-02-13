بمبادرة هي الأولى إقليمياً.. ناصر الدين يطلق الإرشادات الغذائية المستدامة

أطلق العامة الدكتور ركان الإرشادات الغذائية المستدامة المبنية على الأغذية في خلال لقاء موسع في ، وذلك بالتعاون مع نقابة اختصاصيي التغذية وبدعم من منظمات "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

وتعد هذه الخطوة إنجازاً وطنياً يضع لبنان في طليعة دول المنطقة التي تتبنى إرشادات تجمع بين الصحة العامة والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية، بهدف تحسين أنماط حياة المواطنين ومواجهة التحديات المتزايدة للأمن الغذائي.



وأكد الوزير ناصر الدين في كلمته أن السياسات الصحية الحقيقية تبدأ بمعالجة الأسباب الكامنة وراء الأمراض وليس فقط نتائجها، مشيراً إلى أن تبني أنماط تغذية سليمة منذ الصغر يساهم بشكل مباشر في تقليص الفاتورة الصحية الوطنية وتوفير كلف الاستشفاء والدواء.

واعتبر أن هذه الإرشادات تأتي استجابة لواقع ميداني أثبتت الأرقام خطورته، حيث أشارت الدكتورة أليسار راضي من إلى بيانات مقلقة تظهر ارتفاعاً كبيراً في معدلات السمنة وزيادة الوزن بين الطلاب والبالغين، مع تراجع ملحوظ في استهلاك الخضروات والفاكهة مقابل الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والملح.



من جهتها أوضحت نقيبة اختصاصيي التغذية نهلة حولا ورئيسة دائرة التغذية وفاء حوماني أن هذا التحول الاستراتيجي يسعى لترسيخ مفهوم الغذاء كنظام متكامل يحمي البيئة ويدعم الإنتاج المحلي والموسمي.

وفي السياق ذاته، شددت ممثلات المنظمات الدولية نورا حداد وآن فالند على أن تشكل حجر زاوية في الاستراتيجية الزراعية الوطنية، مؤكدات الالتزام بدعم لتحويل هذه الإرشادات إلى ممارسات عملية تحمي صحة السكان وتعزز قدرة المجتمع على الصمود في ظل الأزمات الاقتصادية والبيئية الراهنة.



