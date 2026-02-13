اللبنانية الأولى تستقبل رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وتثني على دعمها لأهالي طرابلس

استقبلت الأولى السيدة نعمت عون، قبل ظهر اليوم في ، رئيسة مؤسسة "CMA CGM" السيدة زعني، حيث قدمت لها الشكر على تضامن المؤسسة مع أهالي مدينة عقب الانهيارات التي أصابت عدداً من مبانيها مؤخراً.



وثمّنت السيدة عون قرار المؤسسة بإنشاء صندوق طارئ بقيمة مليون دولار لمواجهة تداعيات الأزمة في العاصمة الثانية للبنان، معتبرة أن هذا الموقف يجسد إيمان القيمين على المؤسسة بالمواطن والمواطنية. كما ذكرت بأن المؤسسة كانت السباقة في دعم مشروع "مدرسة المواطنية" الذي ترعاه اللبنانية الأولى، مما يبرهن على التزامها بالمواطنية الفعالة.



وأعربت عن أملها في أن تشكل حافزاً للبنانيين، في الداخل والاغتراب، للوقوف إلى جانب بعضهم البعض ومواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها ، لا سيما ما شهدته طرابلس في الآونة الأخيرة.





