عون يطلع من وزير العدل على إنجازات الوزارة وتفعيل عمل المحاكم

Lebanon 24
13-02-2026 | 10:43
A-
A+
عون يطلع من وزير العدل على إنجازات الوزارة وتفعيل عمل المحاكم
عون يطلع من وزير العدل على إنجازات الوزارة وتفعيل عمل المحاكم photos 0
 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، وزير العدل المحامي عادل نصار، الذي أطلعه على ما تحقق من إنجازات في الوزارة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة، وابرزها اصدار التشكيلات القضائية، واجراء تعيينات في الهيئات القضائية، وتفعيل عمل المحاكم".
 
ولفت إلى أن "نسبة معالجة الملفات في محكمة رومية ارتفعت الى 82 في المئة بعدما كانت 32 في المئة، وفي بعبدا بلغت نسبة معالجة الملفات 250 في المئة.، كما أن مبنى معهد الدروس القضائية انجز من دون أي تكاليف على الدولة. كذلك نظمت برامج تدريب للقضاة الحاليين والقضاة الجدد بالتنسيق مع الجهات المعنية في فرنسا.

وأشار الوزير نصار الى "الارتياح الذي سجل بعد رفع سن المسؤولية من 7 سنوات إلى 12 سنة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإعدام ما سهل استرداد مطلوبين من الخارج. ولم يتم طوال السنة توقيف أي صحافي، فيما تعززت استقلالية القضاء من خلال نوعية الاحكام التي صدرت عنه"، وقال: "إن التعاون سيكون فعالا خلال العام 2026 بين الوزارة وعدد من الدول الأوروبية".

ونوه بـ"ما تحقق خلال السنة الماضية"، مشيراً الى أن "القضاء استعاد هيبته وحضوره، مما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان".

