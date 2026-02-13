هاني ترأس ورشة عمل في غرفة بيروت لإعداد استراتيجية استدامة القطاع الزراعي

ترأس هاني ورشة عمل زراعية متخصصة استضافتها وجبل في مقرها اليوم، وذلك في إطار إعداد استراتيجية الاستثمار واستدامة القطاع الزراعي.



استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس لجنة الزراعة في ، روفائيل دبانه، أكد فيها أهمية في صياغة رؤية استثمارية متكاملة تهدف للنهوض بالقطاع وتعزيز قدرته التنافسية. وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع التحول الأخضر للأنظمة الغذائية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE)، الممول من (World Bank) وبالتنسيق مع (Beyond Group)، بمشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية والخبراء والمستثمرين وممثلي سلاسل القيمة الزراعية.



وقد تناولت المناقشات تحديد سلاسل القيمة ذات الجدوى التجارية العالية وأولويات الاستثمار، بالإضافة إلى المعوقات التي تحد من نمو القطاع وسبل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. كما بحث المشاركون آليات الشراكة الفعالة للمساهمة في إعداد حزم استثمارية عملية تستجيب لتطلعات المستثمرين وتعكس واقع السوق.



وختاماً، شدد المشاركون على أهمية هذه المقاربة التشاورية لضمان وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ تدعم استدامة القطاع الزراعي، وتعزز مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني.





