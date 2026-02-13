تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هاني ترأس ورشة عمل في غرفة بيروت لإعداد استراتيجية استدامة القطاع الزراعي

Lebanon 24
13-02-2026 | 10:44
هاني ترأس ورشة عمل في غرفة بيروت لإعداد استراتيجية استدامة القطاع الزراعي
ترأس وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ورشة عمل زراعية متخصصة استضافتها غرفة بيروت وجبل لبنان في مقرها اليوم، وذلك في إطار إعداد استراتيجية الاستثمار واستدامة القطاع الزراعي.

استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية، روفائيل دبانه، أكد فيها أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صياغة رؤية استثمارية متكاملة تهدف للنهوض بالقطاع وتعزيز قدرته التنافسية. وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع التحول الأخضر للأنظمة الغذائية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE)، الممول من البنك الدولي (World Bank) وبالتنسيق مع (Beyond Group)، بمشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية والخبراء والمستثمرين وممثلي سلاسل القيمة الزراعية.

وقد تناولت المناقشات تحديد سلاسل القيمة ذات الجدوى التجارية العالية وأولويات الاستثمار، بالإضافة إلى المعوقات التي تحد من نمو القطاع وسبل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. كما بحث المشاركون آليات الشراكة الفعالة للمساهمة في إعداد حزم استثمارية عملية تستجيب لتطلعات المستثمرين وتعكس واقع السوق.

وختاماً، شدد المشاركون على أهمية هذه المقاربة التشاورية لضمان وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ تدعم استدامة القطاع الزراعي، وتعزز مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني.

