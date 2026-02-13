في ذكرى استشهاد الحريري.. ماذا قال سلام؟

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "اكس": "نستذكر اليوم كبير من ، الرئيس ، صاحب الرؤية الثاقبة والإرادة الصلبة في إعادة إعمار لبنان بعد الحرب والدمار والاحتلال، كما الحريص على ترسيخ السلم الأهلي واستقرار لبنان ووحدة أبنائه من خلال تطبيق . وبسبب وجودي خارج البلاد، فقد كلّفت حنين السيد أن تقوم نيابة عني بزيارة ضريح الوطن الغالي غدا وقراءة الفاتحة عن روحه وأرواح صحبه الأبرار. طيب الله ثرى كل لبنان".

