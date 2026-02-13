تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
في ذكرى استشهاد الحريري.. ماذا قال سلام؟
Lebanon 24
13-02-2026
|
10:46
photos
كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "اكس": "نستذكر اليوم كبير من
لبنان
، الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
، صاحب الرؤية الثاقبة والإرادة الصلبة في إعادة إعمار لبنان بعد
سنوات من
الحرب والدمار والاحتلال، كما الحريص على ترسيخ السلم الأهلي واستقرار لبنان ووحدة أبنائه من خلال تطبيق
اتفاق الطائف
. وبسبب وجودي خارج البلاد، فقد كلّفت
الوزيرة
حنين السيد أن تقوم نيابة عني بزيارة ضريح
شهيد
الوطن الغالي غدا وقراءة الفاتحة عن روحه وأرواح صحبه الأبرار. طيب الله ثرى كل
شهداء
لبنان".
