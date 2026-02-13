في الكورة.. إخلاء أحد المباني بعد ظهور "تصدعات"

شهد مشروع بمنطقة – ، اليوم الجمعة، عملية إخلاء لأحد المباني عقب ملاحظت السكان تصدعات في أعمدة الأساس.



وجاءت هذه الخطوة بدافع القلق على السلامة العامة، بانتظار قيام الجهات المختصة بالكشف الفني على المبنى وتحديد مدى خطورة الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.