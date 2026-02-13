تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
في الكورة.. إخلاء أحد المباني بعد ظهور "تصدعات"
Lebanon 24
13-02-2026
|
13:10
photos
شهد مشروع
غلاييني
بمنطقة
ضهر العين
–
الكورة
، اليوم الجمعة، عملية إخلاء لأحد المباني عقب ملاحظت السكان تصدعات في أعمدة الأساس.
وجاءت هذه الخطوة بدافع القلق على السلامة العامة، بانتظار قيام الجهات المختصة بالكشف الفني على المبنى وتحديد مدى خطورة الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.
